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尾隨正妹逼口交！被逮才知「是男的」　日本酒吧老闆慘了

▲▼女性,酒醉,撿屍,性侵,床（圖／pixabay）

▲日籍酒吧老闆只因見被害人路過他店門口，竟尾隨侵犯。（圖／翻攝自pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

日籍男子和田來台經營酒吧多年，因看到店外有1名長髮、短裙的美麗背影經過，疑因酒醉而走路姿態搖擺，竟起色心，一路尾隨進到公寓樓梯間，逼對方幫忙口交後，丟了500元就走，檢警事後循線拘捕到這名日籍酒吧老闆，老闆坦承犯行，但也嚇了一跳，原因是當時跟蹤的對象其實是男生。台北地院審理，依和田犯乘機性交罪，處3年2月徒刑，刑滿後驅逐出境。

據了解，這名擁有台灣居留證的日籍男，在台北市林森北路巷子裡經營酒吧多年，因為提供的酒單多樣，語言溝通無礙，不只客人絡繹不絕，在當地業界也小有名氣。而被害人則是北上到中山區討生活的第三性公關。

判決指出，和田於今年5月14日下午2點多時，正在酒吧監督店內裝潢工程，見一名穿著短裙的美貌長髮女子身形經過店面，竟起色心一路尾隨，跟到被害人的住處樓梯間。

和田見被害人步履蹣跚，先假意詢問身體狀況，然而被害人因酒醉，只呆坐在地而不能回應，和田見狀竟強壓被害人頭部逼口交，完事後丟了1張500元鈔票就走人。

被害人事後報警，警方循線追查，根據外型特徵，懷疑日籍酒吧老闆涉案，持檢察官核發拘票逮人。和田一開始否認有脅迫被害人，並稱留下500元就是支付服務費、清潔費，後來發現該名女子為男生，嚇了一跳，最終才坦承犯行。

台北地院審理，法官認為和田一度誣賴被害人主動擁抱、挑逗他，直至法院準備程序及審理中才坦承犯行，即便和田事後已和被害人和解，但犯後態度難認良好，且案發地點位於商業鬧區，和田僅因覺得路過的被害人長得漂亮就尾隨在後，伺機下手，將我國法律視若無物，依和田犯乘機性交罪，處3年2月徒刑，刑滿後驅逐出境。可上訴。

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