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大陸 大陸焦點 特派現場

挖走特斯拉上海「廠長」？　小米總經理回應：我們的也很優秀

▲特斯拉上海超級工廠,員工。（圖／CFP）

▲特斯拉上海超級工廠。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

特斯拉製造副總裁、上海工廠廠長宋鋼18日被指出，數月前已提交辭呈，當日是他的最後工作日。網傳消息透露，宋鋼將加入小米汽車。小米公關總經理王化也在微博發文，回應該市場傳聞。

據《第一財經》報導， 王化在微博寫下，「大家都在傳的宋廠長（宋鋼）確實很好，不過我們小米汽車工廠的季廠長（季國偉）也很優秀，足矣！」

▲▼王化微博貼文。（圖／翻攝自微博）

▲王化微博貼文。（圖／翻攝自微博）

宋鋼已提交辭呈，18日是他的最後工作日。目前，特斯拉還未正式任命新的上海工廠廠長，而宋鋼計劃加入，一家目前正處於產能瓶頸的新興汽車品牌。

對於宋鋼離職一事，特斯拉中國方面並未回應。

特斯拉在2018年，作為中國首個外商獨資整車製造項目，宣布落腳上海時，宋鋼便加入了特斯拉，此前他曾任職於福特和上汽通用。他加入特斯拉後，帶領特斯拉上海超級工廠在一年之內實現Model 3的本地化生產；2020年又開始領導特斯拉上海二期工廠的投產工作；今年年初，宋鋼直言，希望把特斯拉上海儲能工廠打造成世界標竿。

隨著小米汽車訂單的快速成長，產能爬坡已成為其發展瓶頸之一。小米汽車APP顯示，目前小米SU7的交付週期長達21至24週。

▲小米SU7霞光紫為消費者最受歡迎的車款之一。（圖／CFP）

▲小米SU7霞光紫為最受消費者歡迎的車款之一。（圖／CFP）

小米汽車在生產方面，僅依賴北京亦莊的超級工廠，二期工廠雖然正在建設，且建成後規劃年產能將達到30萬輛，但該工廠要到明年7月才投產，而且新工廠投產後往往需要產能爬坡時間。

有很多業內人士猜測，除小米車外，宋鋼可能會加盟蔚來旗下的樂道車。作為今年新面世的品牌，樂道首款量產車L60在今年9月底開啟交付以來，就遭遇了產能不足、準車主提車難的挑戰。

蔚來汽車CEO李斌曾透露，樂道的交付目標是今年12月達到1萬輛，明年1月目標為1.6萬輛，3月提升至2萬輛，但公開上險量顯示，樂道L60在今年11月的成交量，剛超過5000輛，產能爬坡任務依舊十分艱鉅。

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