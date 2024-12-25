年度最強手機排行出爐！iPhone系列「跌落神壇」　擠不進前4強

▲蘋果iPhone 16系列銷量不如預期，未獲青睞。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者羅翊宬／綜合報導

智慧型手機的競爭愈趨激烈，儘管在全球擁有眾多死忠粉絲支持，但如今蘋果已經失去領先優勢。外國科技媒體針對年度最佳手機進行票選，在第一輪就有35款手機列入評選，結果顯示三星Galaxy S24 Ultra奪下冠軍寶座，然而今年蘋果最新推出的iPhone 16系列，卻是連前4名的榜單都沒有擠進。

根據外國科技媒體Android Authority，該媒體讓讀者們從35款列入競爭榜單的手機中，評選出今年度最佳手機，票數最多的前4名可以進入決選，最終依照票數多寡進入決選的手機，在第一輪中入選的前4款手機分別為Google Pixel 9 Pro、Galaxy S24 Ultra、Google Pixel 9 Pro XL、OnePlus 12。

但是在最後一輪投票中，三星Galaxy S24 Ultra獲得42.69%的票數，登上冠軍寶座，而Google Pixel 9 Pro獲得25.21%票、Google Pixel 9 Pro XL獲得23.64%、OnePlus 12則是獲得8.46%。

值得關注的是，在過去4年內，每年都會看到蘋果iPhone系列進入前4強，然而今年的狀況並非如此。在第一輪的投票中，只有iPhone 16 Pro Max最接近前4強的位置，名列第5名，以些微的弱勢敗給OnePlus 12，無法進入第二輪決選。