開車衝撞聖誕市集人群70死傷　兇嫌身份曝！發文自豪「屠殺德國人」

▲德國馬德堡20日晚間發生發生嚴重的衝撞車禍,造成70人死傷。(圖/達志影像/美聯社)

記者羅翊宬/綜合報導

德國馬德堡聖誕市集位於舊市場,緊鄰市政廳、靠近易北河,吸引大批人潮聚集,豈料20日晚間卻發生蓄意衝撞所釀成的死亡車禍,2人慘死、68人輕重傷,死者還包括一名兒童。如今,兇嫌身份曝光,為一名來自沙烏地阿拉伯的醫師,他在社群媒體自豪地表達「屠殺德國人」的傾向,因涉恐怖主義而遭沙國通緝。

根據《每日郵報》,來自沙烏地阿拉伯的50歲男性醫師,其擁有德國永久居留權,從2006年起便定居德國,他開著一輛BMW汽車(車牌資訊顯示為來自慕尼黑的租用車),高速衝撞德國馬德堡聖誕市集的密集人群,且行駛超過400公尺,造成一名兒童與一名成年人慘死,以及至少68人受傷,其中包括15名重傷者,孩童們在事故現場嚎啕大哭。

