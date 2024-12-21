開車衝撞聖誕市集人群70死傷　兇嫌身份曝！發文自豪「屠殺德國人」

▲德國馬德堡20日晚間發生發生嚴重的衝撞車禍，造成70人死傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

德國馬德堡聖誕市集位於舊市場，緊鄰市政廳、靠近易北河，吸引大批人潮聚集，豈料20日晚間卻發生蓄意衝撞所釀成的死亡車禍，2人慘死、68人輕重傷，死者還包括一名兒童。如今，兇嫌身份曝光，為一名來自沙烏地阿拉伯的醫師，他在社群媒體自豪地表達「屠殺德國人」的傾向，因涉恐怖主義而遭沙國通緝。

根據《每日郵報》，來自沙烏地阿拉伯的50歲男性醫師，其擁有德國永久居留權，從2006年起便定居德國，他開著一輛BMW汽車（車牌資訊顯示為來自慕尼黑的租用車），高速衝撞德國馬德堡聖誕市集的密集人群，且行駛超過400公尺，造成一名兒童與一名成年人慘死，以及至少68人受傷，其中包括15名重傷者，孩童們在事故現場嚎啕大哭。

⚡️BREAKING:



Vehicle ran into crowd at Christmas market in Magdeburg, Germany. At least 11 people are dead and 80 injured



This comes after a similar Israel-inspired attack in Berlin, 8yrs ago. Sorry I mean ISIS-inspired.



Images reportedly show the attacker after being arrested. pic.twitter.com/PGIwk7YcJ2 — Suppressed News. (@SuppressedNws) December 20, 2024

▲50歲男開車衝撞德國馬德堡聖誕市集人潮，遭到警方壓制逮捕。（圖／翻攝自X）

報導透露，兇嫌為一名來自沙烏地阿拉伯東部省胡富夫的精神病學兼心理治療專家、50歲男子塔勒布（Talib Al-Abdulmohsen），擁有德國永久居留權的他從2006年以來便定居德國貝恩堡，2016年起被德國當局認定為難民，其社群媒體分析顯示，他是德國極右翼反移民正黨「另類選擇黨」的忠實支持者，該黨在大選前民調排行第2，是伊斯蘭教的嚴厲批評者。

塔勒布在帳戶簡介寫道，「沙烏地阿拉伯軍事反對派」、「德國在德國境外追捕沙烏地阿拉伯女性尋求庇護者，以毀掉她們的生活。德國想要使歐洲伊斯蘭化」；同時，他也經常轉發含有圖片或影片的貼文，包括一名在已婚狀態下與年輕男子通姦的年輕穆斯林婦女遭亂石砸死的內容。

⚡️#BREAKING Terrorist responsible for ramming attack in Germany has been reportedly identified Talib Al-Abdulmohsen, a zionist atheist & Ex-Muslim, Saudi-born psychiatrist and activist, he lived in Germany since 2006. He is extremely Anti-Islam.



He proudly expresses his… pic.twitter.com/d7CasOWKbD — War Monitor (@WarMonitors) December 20, 2024

而早在開車衝撞聖誕市集人群的幾個小時以前，塔勒布又在其發布的影片中，聲稱德國當局打開了他的郵件、竊取USB隨身碟等物品，「我認為德國公民，應該對我所面臨的迫害負責。」

今年6月，塔勒布轉發德國另類選擇黨黨魁韋德爾（Alice Weidel）的貼文，「左派瘋了！我們需要選擇黨來保護警察，免受他們的侵害。」

▲▼德國馬德堡聖誕市集20日晚間發生衝撞車禍。（圖／路透）

另外，塔勒布也曾於2019年接受德媒《法蘭克福評論報》採訪。該則報導指出，塔勒布在接受心理治療師專業培訓期間，以訪問醫師的身分來到德國，後來在德國申請難民庇護，聲稱因為背棄伊斯蘭教而受到死亡威脅，最後被認定為政治難民。

不過，有網友在塔勒布的X帳戶上發現，他曾自豪地表達「屠殺德國人」的傾向，且過去因涉嫌恐怖主義、將女孩從沙烏地阿拉伯和波斯灣國家偷渡至歐盟，而遭到沙烏地阿拉伯通緝。