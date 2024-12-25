新埤鄉長補選查賄不停歇　屏檢+潮州警總動員全力投入

▲屏東地檢署檢察長陳盈錦到潮州警分局舉行查賄會議 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署因114年農漁會選舉在即，加上114年新埤鄉長補選，為避免暴力、金錢等非法行為介入，檢察長陳盈錦率主任檢察官陳麗琇、及警察局長戴台㨗及刑事警察大隊大隊長林祐裕等人，於24日上午到潮州警察分局「114年農漁會選舉暨新埤鄉長補選」舉行座談會，全力投入查賄及反賄工作。

新埤鄉前鄉長潘和源因違反選罷法，案件定讞後遭解職，因職缺剩餘任期逾2年，屏東縣選委會展開補選作業，於23日上午在新埤鄉公所進行號次抽籤，候選人曾明輝、林愛玲、王永豐及潘良育等人角逐新埤鄉長一職，競爭激烈。

屏東地檢署檢察長陳盈錦特別重視這次選舉查察賄選防制暴力工作，於本月17日，由警察局長戴台㨗偕同地檢署主任檢察官許育銓等人親自拜訪4位新埤鄉鄉長候選人，傳達查察賄選之堅定決心，也籲請各候選人表態決不以金錢及暴力或其他不法行為介入選舉，以實際行動淨化選風，共同維護選舉的公平性及純正性。

檢察長陳盈錦在24日座談會中，提示精準布雷的重要性，並傳授各級主管查賄經驗及技巧，由於新埤鄉長補選為全國最後一場公職人員之選舉，更是新埤鄉民矚目之焦點，檢警等單位務必全力杜絕賄選等不法情事發生，依法行政，維護民主價值。

分局長林明波表示，選舉期間將嚴陣以待，配合屏東地檢署積極打擊賄選、暴力及網路假訊息等不法行為，嚴防各類事件影響社會治安及選情，呼籲鄉民如有發現賄選行為，請立即撥打潮州警分局檢舉賄選專線電話08-7882020及各分駐(派出)所電話，對於檢舉人身分及獎金亦絕對保密，共同杜絕賄選，以維護公平、公正的選舉環境。