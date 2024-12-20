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明年全國首場公職選戰　南投檢警調政風召開草屯鎮長補選查察會議

▲南投地區檢警調政風召開「農漁會選舉暨草屯鎮長補選」選舉查察會議。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲南投地區檢警調政風召開「農漁會選舉暨草屯鎮長補選」選舉查察會議。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

明（114）年1、2月將分別舉行草屯鎮長補選、各級農漁會選舉與總幹事遴聘工作，其中草屯鎮長補選為明年全國首次公職選戰；南投地檢署因此於日前邀集轄內警調政風等機關首長、代表，召開選舉查察會議。

該次會議於17日在南投地檢署進行，臺灣高檢署臺中分署檢察長林錦村、南投檢察長黃元冠、南投縣警局副局長陳志成、南投刑警大隊長蕭榮哲，及各分局分局長、偵查隊隊長、南投縣調查站主任羅美燕、中部機動工作站副主任陳恩倩、南投縣政風處長林振和都出席與會；除由該署選舉執行秘書暨主任檢察官賴政安進行工作報告，另由蕭榮哲、縣調站副主任莊宏瑋各別就2場選舉之選舉期程、選舉情勢、歷年選舉結果，進行選情分析，並說明選舉分區、情資蒐報、查賄制暴等重點業務，且就佈雷等執行現況及策進作為進行意見交流。

▲南投地區檢警調政風召開「農漁會選舉暨草屯鎮長補選」選舉查察會議。（圖／記者高堂堯翻攝）

林錦村先前已於12月3日、11日，分別前往草屯分局及至南投地檢署視察選舉業務，當天於會議中表示，草屯鎮長補選乃各方矚目，不可輕忽，要求強力查賄之態度及作為，配合必要時發佈查賄成果作為反賄選宣導，也逐一提點佈雷之重點方略、即時查扣手機數位採證、網路假訊息、深偽及不實文宣等事項要領。

黃元冠提醒，距離草屯鎮長補選投票日僅剩1個月，檢警調政風同仁應保持密切聯繫，針對所有之檢舉及網路選舉訊息，不預設立場皆應謹慎查證，並指示該署專責主任檢察官及檢察官即刻進駐草屯分局及各派出所，隨時督導選舉查察準備工作；而2場選舉適逢歲末年終及農曆春節，賄選極易結合年節活動贊助及禮品饋贈之形式進行，相關情資蒐報不能因假期因素中斷，重點熱區尤應深入掌握選情和不法情資。

南投地檢署也鼓勵，任何人知悉有妨害選舉情事，請踴躍檢舉，以維護乾淨選風，該署檢舉賄選專線0800024099，且檢舉絕對保密，檢舉獎金最高200萬元。

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