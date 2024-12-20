屏東執行分署將拍賣遊艇！含弦外機、航行儀器　入門起拍價55萬

▲屏東執行分署將於12月27日上午11時拍賣遊艇「東尼2號」。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署將於12月27日上午11時拍賣遊艇「東尼2號」一艘，該遊艇為屏東地檢署偵辦查扣物，公告起拍價為55萬元。

屏東執行分署表示，該艘遊艇為102年波蘭建造的QUICKSILVER ACTIV 510，該遊艇外觀不走奢華風格，設計簡單，屬於入門休閒款的小型遊艇，內部機器等相關設備維護狀況尚可，含弦外機、航行儀器、其他船上固定物件及救生衣，適航水域為國內，船長4.55公尺、船深1.15公尺、總噸位為 1.77噸，經專業鑑定後，公告起拍價為55萬元，歡迎想擁有自用遊艇的民眾到場競標。

「東尼2號」遊艇目前停放在海巡署第六三岸巡中隊（地址：屏東縣恆春鎮環城南路200號），拍賣當天上午上午10點半到11點，就地開放觀覽及登記領號碼牌，11點當場進行拍賣喊價，底價不公開，達底價且價高者得標，拍定後，需當場以現金、信用卡刷卡或以我國銀行為發票人之即期支票支付，付清即點交遊艇。

分署提醒競標者要攜帶個人身分證明文件，留意個人信用卡額度，支票有記載受款人者，請務必於支票上背書，亦可三種支付方式併用。

「東尼2號」為屏東地檢署偵查中案件的扣押物，為貫徹行政院五打七安政策，地檢署本月初囑託屏東執行分署進行變價，期能有效保存扣押物價值，並抒解贓證物庫保管空間負擔。有興趣的民眾可上屏東執行分署官網瀏覽拍賣公告，或電洽（08）7366626轉5201歐書記官詢問。