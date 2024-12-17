川普考慮「赦免」涉貪紐約市長　亞當斯仍堅稱無罪：是拜登迫害

▲美國紐約市長亞當斯涉貪。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統當選人川普（Donald Trump）16日在佛州的海湖莊園召開記者會，在被問及是否考慮行使總統特赦權，赦免紐約市長艾瑞克·亞當斯（Eric Adams）所面臨的貪腐指控時表示，他「會考慮」。對此，亞當斯仍堅稱自己無罪，強調從未做過任何錯事。

綜合外電報導，川普多次公開場合力挺亞當斯，他表示自己曾經也因為批評開放邊境政策而遭到司法部的「迫害」，並強調亞當斯的遭遇類似於他過去的經歷。川普16日在記者會中提到，特赦亞當斯是可以考慮的選項，「我認為他被對待得非常不公平」，但也坦承「並不了解整個案件的全貌」。

同天下午，亞當斯突然中斷既定行程，以市政工作報告為由在市政廳召開臨時記者會，但工作報告僅進行了數分鐘，隨後便開放媒體提問。

對於川普「赦免論」的提問，亞當斯回應稱，「我從就任市長的第一天起，就一直遵循上帝的指引」，他進一步強調，自己沒有做錯任何事，因此不應被起訴，他並援引總統拜登在特赦其兒子時的說法，指控「司法部門已被政治化」。亞當斯表示，川普過去也曾提出同樣的說法，而他自己對此也持相同立場。

亞當斯因涉嫌賄賂、貪污、電信詐欺以及接受外國資金捐款，於今年9月遭聯邦檢方起訴，但他已否認所有指控，並堅稱自己是無辜的；然而，這些案件使他競選連任的前景蒙上陰影，尤其在失去配對資金後，亞當斯的競選資金已無法與其他競爭者匹敵。市競選財務委員會主席夏佛（Frederick Schaffer）在公開會議上表示，有跡象表明亞當斯的競選團隊違反競選財務法，從而損害了公共資金計畫的完整性。