省錢自製護膝水電工命喪全聯惡火　母告別式上癱軟送兒全場鼻酸

▲▼台中全聯倉儲惡火釀9死，其中1名水電工上午舉行告別式，母親悲痛無語。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中全聯生鮮倉儲19日下午發生大火，釀成9死慘劇，其中1名罹難者45歲徐姓水電工今（25）日上午舉行告別式，徐男生前常在臉書po出工作艱辛的一面，甚至為了省錢，還將海綿包住雙腳膝蓋，方便施工，結果引來母親留言「買一套你的尺碼」、「媽媽付錢」，回顧母子倆空中對話，如今看來更令人鼻酸，徐母在告別式上難過得癱軟在椅子上，悲痛無語。

位在大肚區的全聯生鮮倉儲工地傳出大火，徐母得知是兒子工作地點，擔心得不斷撥打兒子手機卻一直打不通，後來接獲警消人員通知，趕往醫院急診室守候，在得知兒子凶多吉少後，當場哭到癱軟，隔天，徐母再次前往醫院，等待檢察官相驗，她提前到達，但太過悲傷，無力行走，必須扶著欄杆，邊走路邊哭喊「我的乖兒子」，畫面讓人看了相當鼻酸。

徐男在11月28日曾在臉書po文，「三天而已，蹲到腰痠背痛，跪到膝蓋快爆了」訴說工作辛苦的一面，友人留言「認真的男人最帥」，12月9日更貼出自製海綿，保護膝蓋，留言「護膝太貴，只好自己加工」，徐母留言「買一套你的尺碼，媽媽付錢」。

消防局初步研判，可能是3樓工人在電焊樓梯時，火星從樓梯間隙掉落至地下室，當時地下室正在施作地板工程，現場有油漆、黏合劑等汽油混合物，因此引發火警，釀成台中市10年來最重大災情。

▲全聯倉儲大火9死，罹難的徐姓水電工曾發出自製海綿護膝的照片。（圖／翻攝徐男臉書）