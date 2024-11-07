快訊／高雄民宅凌晨惡火奪3命！2遺體碳化　屋主17歲兒宣告不治

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄市三民區鼎中路一處民宅今（7日）凌晨0時37分許傳出3死火警，警消獲報後迅速趕抵現場灌救，並於凌晨3時40分許撲滅火勢。初判大火疑似由住宅1樓延燒至2、3樓，共釀成3人死亡、2人重傷，詳細起火原因尚待進一步調查釐清。

▲高雄三民區3死惡火。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警消趕赴現場後，於2樓救出屋主董男(61歲)、以及其妻王女(55歲)，當下2人一度沒有呼吸心跳，經送醫搶救後恢復生命跡象，目前均於加護病房觀察中。此外，警消還於3樓處發現3人，其中董男的兄長、以及另名身分待查之女子已明顯死亡，2人遺體已碳化，而董男的兒子經送往榮總搶救後仍宣告不治，這起惡火共造成3死、2重傷。

警方初步調查，董男夫妻向房東租下該處3樓透天厝，火警發生當下，警消先於2樓救出董男夫妻，分別送高醫、榮總搶救，2人均恢復呼吸心跳，目前都在加護病房持續治療觀察中；此外，死者3人都在3樓尋獲，董男17歲的兒子送榮總搶救後宣告不治，董男哥哥(72歲)、與另名女性遺體均嚴重碳化，女子身分目前仍在調查中。

現場騎樓監視器也拍下火警發生經過，起初現場只有些許煙霧從鐵捲門縫隙飄出，但短短不到1分鐘的時間，濃煙迅速增加，隨後監視器畫面被濃煙遮蔽、一片灰白。警方呼籲，自我居家防火安全很重要，裝設住宅用火災警報器是首要作為，如能越早發現火災，才能有即時滅火、逃生或報案的機會，進而降低生命財產之損害，替自己的安全與財產把關。