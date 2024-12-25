驚悚聖誕節！前男友躲家中埋伏砍人　筆錄做一半喊頭暈急送醫

記者許權毅／台中報導

台中市南區今（25）日凌晨3時許傳出驚悚案件，一名彭嫌為李女前男友，半夜持鑰匙要闖入李女住家，警方到場先將李女與其現任洪男帶至派出所聲請保護令，陪同返家時，卻發現彭嫌竟持鑰匙闖入躲在家中，突然上前擒抱李女，並掏刀與2警、洪男扭打，釀3傷。彭嫌今日上午製作筆錄時，突然喊頭暈，被擔架抬出送往中山附醫治療。警方則說，目前朝殺人未遂、妨害公務、侵入住宅以及家暴等罪偵辦。

▲▼彭嫌今日被帶回警詢時，突然喊頭暈不舒服，救護人員進入派出所將人送醫治療。（圖／民眾提供）



這起案件發生在今天凌晨，警方3時46分接獲35歲李女及其33歲洪姓男友報案，稱35歲彭男持鑰匙要闖入李女住家，但警方到場後，彭男已離去，警方便將2人帶回所協助聲請保護令，約於4時35分完成相關資料後，警方為了保護李女與男友安全，便陪同2人返家。

▲彭嫌今日趁警方帶著李女、其現任男友聲請保護令時，竟持鑰匙進入屋內埋伏，趁機攻擊。（圖／記者許權毅翻攝）



未料，彭男竟埋伏在屋內角落，等到眾人返家後，彭男立即衝出攻擊，過程中造成洪男手部及右腹部受傷、彭男左手掌及左手臂受傷、陳姓員警左胸及腹部受傷、另一名陳姓員警左手掌受傷，4人全數送醫救治，所幸並無大礙，而失控脫序的彭男也被警方當場制伏，後續將依法送辦。

初步了解，傷勢較重的33歲陳姓員警，肚皮7-8公分撕裂傷，縫10針，左胸5-6公分撕裂傷，縫6針，意識清楚無生命危險，目前留院治療；另名46歲陳姓員警左手腕4-5公分撕裂傷，縫5針，意識清楚無生命危險，目前已出院。