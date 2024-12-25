全國最大原民部落羅娜村慶聖誕節　28米聖誕樹點燈掀高潮

▲信義鄉羅娜村昨晚進行聖誕節聖誕點燈，遊客體驗原鄉風情。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2024年花卉嘉年華系列活動-「信義鄉聖誕感恩活動」聖誕點燈儀式，24日晚間在全國最大原住民部落羅娜村的羅娜文化景觀園區登場，來自全國各地的遊客將會場擠得水洩不通；縣長許淑華與信義鄉長全志堅、原住民委員會副主委谷縱‧可喀勒芳安及來賓共同點亮28公尺聖誕樹主燈，並高聲祝福大家「新年快樂」、「聖誕快樂」。

昨天晚會前，信義鄉公所特別安排聖誕老公公發放糖果、引導遊客進入會場，並邀請有原恩樂團、小蠟筆表演劇場、極度甘燥、LAMU等在地藝人表演，並規劃設置農特產市集；縣府與鄉公所也特別加碼布農風味餐，讓遊客免費美食品嘗體驗手搓麻糬、小米酒和原住民烤大豬。

晚會由羅娜國小合唱團的表演拉開序幕，接著在羅娜教會全萬寶牧師代禱祈福及詩歌禮讚後，約9層樓高的聖誕樹主燈在倒數聲中亮起，煙火照亮部落夜空，帶動晚會最高潮；全志堅、副縣長王瑞德、縣議員全文才和黃春麟隨後也帶領眾人高舉火把、踩街報佳音，各鄰族人都共同打造出具部落特色的聖誕燈飾街景，呈現濃濃的聖誕氣氛。

許淑華和全志堅都表示，基督教及天主教是信義鄉原住民族人主要信仰，每年耶誕節是每個部落歡慶耶穌誕生的日子，也藉此共同迎接即將到來的梅花及櫻花盛開季節，邀請遊客來尋梅賞櫻，喝好茶、泡好湯，品嚐高山蔬果，感受原住民族人的熱情。

信義警分局則在晚會開始前，特別向民眾做防詐騙宣導，再次呼籲若接獲網路「投資」或「收購卡片」廣告訊息，請勿輕信，應提高警覺、反覆查證，以免遭詐騙錢財，如有任何疑問請隨時撥打「110」或「165」防詐騙專線諮詢，也可以就近至派出所尋求警方協助，以免造成財產損失。