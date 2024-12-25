賴清德指3法案用「更大民主解決」　潘孟安：總統會依法公布

▲總統府秘書長潘孟安。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

選罷法、憲訴法、財劃法日前在立法院闖關成功，總統賴清德對此認為，在野黨無視民意，「民主的紛爭，要用更大的民主來解決」。國民黨立委翁曉玲今（25日）質詢時，問總統府秘書長潘孟安，「用更大的民主來解決」，是否是要來發動公投？潘回，公投是媒體的揣測，賴清德沒有這樣講，總統會依法公布法律。

立法院司法及法制委員會今日審查總統府主管部分預算，潘孟安赴司委會備詢。對於昨日大法官被提名人均被否決，翁曉玲問潘孟安，賴清德有何感想？潘孟安說，總統府表示遺憾，但尊重立院決議。

至於新的提名人選，會在何時補提名單？潘孟安表示，總統會在適當、法定的時間內補提名，因為中間卡到過年，且還要重新組成審薦小組、經過審薦小組重新遴選，但會在法定時間內補提名。

翁曉玲也問到，賴清德是否會依法公布三讀修正後的憲法訴訟法？潘孟安說，總統作為憲法、憲政的守護者，總統會依法公布。

另，對於選罷法、憲訴法、財劃法闖關，賴清德說，「民主的紛爭，要用更大的民主來解決」，翁曉玲是否是要發動公投？潘孟安說，所謂用更大的民主解決，就是每一種選項都有，但會合憲合法；至於用公投，這是媒體的揣測，「賴總統沒這樣講」

