黃國昌問與聯合再生有何關係？　潘孟安不爽：若有我辭職，若沒你辭職

▲總統府秘書長潘孟安。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

總統府秘書長潘孟安今（25日）赴立法院司法委員會備詢，民眾黨立委黃國昌指出，國發基金近年不斷投資聯合再生能源，2020年時，潘還跟聯合再生能源在喜來登吃飯，問餐敘內容提到什麼？潘孟安說，當時就是在討論招商的事情；黃國昌再說，當時有很多細節都不知道，因此現在立法院成立國發基金調查委員會，潘願意來說明嗎？潘質疑「為什麼要來？乾我什麼事？」最後不滿直接向黃國昌對賭，「如果聯合再生跟我潘孟安有任何關係，請你移送法案，我馬上辭職，但如果沒有，你就辭職」、「你不能這樣含血噴人」，黃國昌回，「我從來不會含沙射影，你覺得我誹謗歡迎你來告我！」

黃國昌問，國發基金不能變成紓困基金，但政府投資30億給號稱綠能國家隊的聯合再生，這家公司秘書長應該非常熟，政府投資以前該公司已經虧損了上百億，投資之後，又虧損上百億，這樣國發基金這樣投資對嗎？

潘孟安回，他認為國發基金應該是投資給一些新興產業。黃國昌回，「太陽能是新興產業嗎？還是信仰產業？」潘說，「過去2016年推的產業．．．」黃說，「所以到底是新興產業？還是夕陽產業？」太陽能電版是什麼產業有這麼難嗎？潘回，「我是說綠能發展，不是太陽能面板」。

黃國昌略傻眼問，聯合再生就是在做太陽能面板的，秘書長不知道嗎？潘說，「我不知道」，黃「你竟然不知道？奇怪了！你跟這個董事長非常熟耶」潘孟安說，「我就知道你要這樣說，我跟站在屏東政府去招商，這是公開紀錄」。

黃國昌拿資料問，「那2020年你跟他在喜來登請客樓吃飯，談什麼事情？」潘孟安說，當初屏東縣政府做地層下陷去四個地方做地層分析，這是公開招商，對方是國家隊，所以他特別跟他吃飯。黃說，「所以你們在請客樓吃飯，誰買單的？」潘回，「我買單的」，黃國昌質疑，「那天是你買單的？」潘說，「我不知道你在說哪一次，但是那次一起吃飯，是因為來做招商並不代表什麼」。

黃國昌說，因為裡面有很多細節，因此他公開請教，現在立法院成立國發基金調查委員會，如果調查委員會邀請他說明，潘是否願意？潘孟安說，「我不願意，這不乾我的事，乾我什麼事？」再說「我要評估」，黃國昌不滿說，「這是法律義務，怎麼變成你個人要評估？」潘孟安到最後不滿說，「委員我乾脆這樣說啦！如果聯合再生跟潘孟安有任何關係，請你移送法案，我馬上辭職，但如果沒有，你就辭職」、「你不能這樣含血噴人，根本就在影射」、「你講了兩年了都在含沙射影」，黃國昌，「我從來不會含沙射影，你就是不願意公開講吃飯講了什麼」，潘說，「講話要負責任的啦！」黃回，「你覺得我誹謗歡迎你來告我！」

