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財劃法修法國防預算恐減28%　吳釗燮：嚴重衝擊建軍備戰

▲▼國安會秘書長吳釗燮。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲國安會秘書長吳釗燮。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院三讀通過財劃法修正案，中央必須釋出新台幣3753億元給地方，如此一來國防經費等計畫可能通案減28%。對此，國家安全會議秘書長吳釗燮今（25日）指出，第一島鏈國家都增加國防預算來面對中國騷擾、威脅，台灣不但沒增加還減少，將嚴重衝擊建軍備戰、後勤維修的能力。

吳釗燮指出，每年政府總預算都有固定的額度，今年在各部會審查工作時，忽然有一個財劃法，需要從政府總預算拿掉3700多億的金額，這樣會影響現在各部會目前正在審查的工作。依照行政院粗估，如果財劃法一旦實施的話，國防部的預算會受到嚴重衝擊，預估會少800億，比例來看就會下降28%。

吳釗燮續指，從區域情勢來看，中國對於周遭國家，尤其第一島鏈國家的威脅、騷擾態勢嚴重，其他第一島鏈國家不斷增加國防，來面對新的情勢，比如日本增加16%、韓國增加4.5%，可是威脅最嚴重的台灣不但沒有增加，還要下降，這會嚴重衝擊建軍備戰、後勤維修的能力。

吳釗燮說，尤其很多國家，若看到我國國防預算下降，可能會覺得沒有自我防衛的決心，如果沒有增加，反而下降30%，這樣會送出錯誤訊息，外界會覺得我國根本沒有想要防衛自己，那理念相近國家，可能就會不協助台灣，這樣的結果會很嚴重，面對這樣的事情需要有更縝密的討論，來面對這樣的狀況。
 

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關鍵字：

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