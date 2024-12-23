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點名雞排妹是「前科犯」　陳沂連發6文挨告獲不起訴

▲▼雞排妹鄭家純。（圖／記者劉昌松攝）

▲雞排妹不滿被揭露犯罪前科，控告陳沂違反《個資法》。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

網紅陳沂3月間在臉書上發文，稱「雞排妹鄭家純都已經三審定讞有罪」，「請大家記得在前面加個『前科犯』或是『更生人』」，改名鄭采勻的雞排妹不滿犯罪前科遭披露，控告陳沂涉嫌違反《個資法》，檢察官認為相關資訊已經公眾週知且合法公開，不再屬於《個資法》保障範疇，台北地檢署23日處分不起訴陳沂。

陳沂在2021年5月8日上臉書公開手機未接來電紀錄，指控遭LINE電話騷擾，覺得恐怖，陳沂並在9日凌晨開直播，多次覆誦騷擾電話門號，鄭采勻不滿自己的電話被公開，也在自己臉書寫出陳沂手機號碼前4碼，然後再po出一張國際採用的16進位色號卡，這張咖啡色的色卡，有專屬的6位數色彩編號。

▲▼網紅陳沂挨告詐欺出庭。（圖／記者劉昌松攝）

▲陳沂挨告《個資法》案，未經檢察官傳喚，獲得不起訴處分。（資料照／記者劉昌松攝）

法院審理認定，鄭采勻故意挑選出與陳沂手機號碼相同的色卡，讓網友依據文、圖，組合出屬於陳沂個資的門號，對陳沂的隱私造成損害，因此判刑3個月，鄭采勻已經在5月到台北地檢署繳交易科罰金。

色卡案判決確定後，陳沂3月22日又在臉書上連發6則貼文，提到鄭采勻原名鄭家純、藝名雞排妹，「前科確定」、「前科犯」、「三審定讞有罪」，鄭采勻認為自己的藝名、本名以及犯罪紀錄遭公布，違反《個資法》。

檢察官勘驗陳沂發文，認為鄭采勻被判刑案子已經被媒體報導揭露，陳沂貼文內容沒有提到案件犯罪事實或判決具體內容，相關資料可從網路查詢，屬於「其他已合法公開之個人資料」，且查無陳沂有非法利用個資犯罪行為，因此未傳喚陳沂，就以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

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