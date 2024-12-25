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大陸 大陸焦點 特派現場

陸2025全國「兩會」3月4、5日登場　如無特殊不舉行總理記者會

▲▼2021,大陸,兩會,維安,香港,街頭,兩會,愛國者治港,大陸全國人大發言人、前駐美大使張業遂 。（圖／路透社）

▲ 大陸2025年全國「兩會」將於明年3月4日、5日登場。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

大陸2025年全國「兩會」時間已敲定，將於明年3月4日、5日登場，按慣例將召開全國政協、全國人大會議。以往兩會閉幕都會舉行總理記者會，但從去年2024年大陸官方宣布如無特殊情況，本屆全國人大後幾年不再舉行總理記者會。

大陸全國人大常委會會議今（25）日表決通過關於召開十四屆全國人大三次會議的決定，十四屆全國人大三次會議於2025年3月5日在北京召開。

政協第十四屆全國委員會第二十九次主席會議在京召開，建議全國政協十四屆三次會議於2025年3月4日在北京召開。

按照慣例，大陸國務院總理李強明年將在人大開幕式，發布2025年「政府工作報告」，內容將涉及外界最關注議題：大陸國內生產總值（GDP）增速目標是否繼續「保五」、軍費增速、赤字率以及涉台工作方向等。

以往大陸兩會閉幕後，國務院總理必須舉行中外記者會，回答未來一年各項政策目標，如今這項傳統於去年兩會人大閉幕後走入歷史。

▲▼ 2023年總理記者會、李強、丁薛祥 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 李強2023年總理記者會是「首秀」，也可能是最後一次開記者會。（圖／記者任以芳攝）

回顧2023年，李強新接任國務院總理一職，「首次」舉行總理記者會也是「最後」一次。隔年人大行前記者會正式宣布（2024年）兩會閉幕後「不舉行」總理記者會，如無特殊情況，本屆（2023年-2027年）人大後幾年「不再舉行」，未來有關部會來回答中外記者提問。

少了兩會「特色」總理記者會，明年大陸兩會除了外長例行中外記者會、部長通道、代表通道，李強於明年2025年政府工作報告將是外界觀察大陸和政策透明「僅存」的窗口之一。

▲▼ 2024兩會,大陸全國兩會,政協記者會,劉結一。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲劉結一繼去年首次亮相後，明年即將第二次擔任政協新聞會議發言人工作。（圖／ETtoday攝）

關於兩會期間發言人，根據《央視新聞聯播》報導指出，全國政協常委、外事委員會副主任劉結一為全國政協十四屆三次會議新聞發言人。這也是他繼去年首次亮相後，第二次擔任發言人工作。

公開資料顯示，現年67歲的劉結一曾在外交系統工作多年，擔任過外交部軍控司司長、國際司司長、美大司司長，外交部部長助理等職，於2009年任中聯部副部長、中國紅十字會副會長，4年後出任中國常駐聯合國代表、特命全權大使。

2017年，劉結一任中央臺辦、國臺辦副主任（正部長級），後於2018年3月接任中央臺辦、國臺辦主任；2022年12月，劉結一卸任中央臺辦、國臺辦主任職務，後出任全國政協外事委員會副主任。

去年，劉結一首次以全國政協大會新聞發言人身份亮相，中國經濟復蘇、大學生就業形勢、共建「一帶一路」……在約一個小時的新聞發佈會上，劉結一回答10個中外記者的提問。

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