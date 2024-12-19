2025埊龍潮福聚！元旦千人健走活動　即日起報名

▲潮州鎮公所舉辦2025元旦健行暨升旗活動 。（圖／潮州鎮公所提供）

記者陳崑福／屏東報導

潮州鎮公所連續6年於元旦1月1日6時30分辦理元旦健走活動， 2025以「埊（讀音地）龍福聚潮」為題，藉此讓民眾感受歡樂的新年氣氛，並透過千人健行活動的過程，展現出以堅持毅力的態度及精神，面對充滿未知的挑戰，猶如人生歷練的過程不斷銳變成長。

潮州鎮長周品全表示，2025健走活動，項目有元旦升旗典禮、千人健行、市集活動及摸彩活動潮州展現多元民族的融合，由主唱：原民聲樂家 胡待明 老師以原住民版的領唱國歌，今年更邀請「陸軍航空特戰指揮部空降訓練中心」的弟兄擔任升旗手，展現軍民一家親的和諧歡樂。

公所另與在地「Curves可爾姿女性運動」潮州店合作，教練將帶領現場來賓及民眾大跳熱情暖身操,更於市集區利用數位化的檢測設備，能全方位地快速評估身體狀況，提供最合適的個人化運動建議，幫助鄉親朋友在新的一年迎接更健康的自己，元旦升旗典禮在現場氣氛帶動下將7千位參與升旗典禮之民眾凝聚在一起，展現潮州團結、互助、和諧的一面。

而健行活動路線經過「潮州國際滑輪溜冰場」、「公十六公園」、「棒壘球場」還有著名特色景點「愛國夜市」、「綠色隧道」現場更由潮州樂齡歡樂薩樂團，用薩克斯風的樂聲陪伴大家輕鬆走，讓參與活動的鎮民及遊客也能感受到潮州之美。

健行的過程沿途發放新春「特製鑰匙圈」、「生肖限定運動毛巾」及「市集兌換劵和摸彩劵」同時舞台由樂齡歌仔戲班新春演出-仙女奇緣及潮愛太鼓班精彩太鼓演出，現場準備了超過百項摸彩禮品與民眾同樂，在市集品嚐地方特色美食及帶回大獎。

活動報名可上潮州鎮公所官網及臉書線上報名系統 https://docs.google.com/forms/d/1_j7aEqoqbcCZvK7fe9BCJFB