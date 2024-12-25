財劃法修惡！國防預算恐砍半衝擊經建　愈有錢縣市拿愈多

▲立法院會上周表決通過《財劃法》。（圖／記者屠惠剛攝）



記者張靖榕／綜合報導

立法院院會20日在國民黨、民眾黨聯手三讀下，通過《選罷法》、《憲法訴訟法》與《財劃法》修正案。《財劃法》修法後中央政府分配稅收減少，財政部表示將大幅衝擊中央施政量能，不只國防經費，撥補勞保基金、租金補貼及興辦社宅等經費料都將遭刪減。民進黨立委沈伯洋直指，國防預算恐被砍至不到一半，嚴重影響國防建軍。

對於藍白強渡的《財劃法》，財政部長莊翠雲指出，本次修法通過的內容將導致「原先具有財政優勢的縣市更具優勢」，擴大城鄉差距。

現行制度下分配給地方政府共4099億元，立法院會最終三讀通過，由國民黨團總召傅崐萁與民眾黨團總召黃國昌在院會當天再修正動議的版本，經財政部試算，推估明年度中央政府總預算案相關稅收，須額外釋出財源3753億元。

根據試算結果，原本資源就最多的首都台北市，光是「營利事業營業額」指標中就可分配到687億，較修法前多拿117億，居全國最高。

此外，新法將「人口總數」指標權重提升為45%，而一個城市的人口數又與工商業發達程度成正比，隨著權重提高，人多錢多的縣市將能分配到更多錢，進而更擴大城鄉差距。

近年中央積極支援地方財政，持續由中央統籌分配稅款搭配一般性及計畫型補助款挹注地方財源，今年度達1兆151億元，現在修法再增加釋出3753億元，嚴重衝擊中央施政能量，影響層面擴及經建發展、社會福利及國防社會安全等施政。

事實上精省後中央政府接收省政府約1500多億稅收，連同業務一併接手，因此中央每年還要額外補貼1387億元，但根據新法試算結果，中央每年減少3753億收入分配給地方，照理承接的省府業務應一併回歸地方政府辦理，但本次修法卻未同時處理《地方制度法》、《地方稅法通則》相關條文。

民進黨立委沈伯洋表示，新版《財劃法》一定導致國防預算被砍，國防預算占約2945億，每筆支出的數字金額又比較大，很有機會最少被砍3分之1，甚至砍掉一半。

沈伯洋表示，支撐一個國家有很多根柱子。全部抽掉，則國家滅亡，只是一個一個分別抽掉時，大家會覺得沒特別重要，「民主國家的毀滅，都是從毀掉憲法法庭開始，但在那一刻，大部份的人都覺得，還好吧。」

沈伯洋批藍白直接毀掉憲法法庭，如此他們不論通過哪種法律，都不會被宣告違憲，「再拿走官員做事情需要的錢；至於街頭抗議？拿掉罷免權，群眾就沒武器了。」

沈伯洋表示，接下來還得面對藍白癱瘓更多的財政，包括《反年改》、《花東三法》、《黨產回歸》，甚至廢《反滲透法》，中配六變四、中國人來台灣不受審查、架空總統和國安會，再癱瘓選舉，公投綁大選、不在籍投票，「要抗爭？不好意思，立法委員連簽到都可以被拉下鐵門阻止、發言可以被表決沒收、現在連發表感言都直接被幹掉。最後通過的條文，最後三小時我們才看得到。你連講話的權利都沒有。」