外國妹怕去台北車站　原因曝光

記者陳俊宏／綜合報導

台北車站被不少人稱為「全台最大迷宮」！烏克蘭正妹Tanya分享，自己害怕去台北車站的原因，因這裡就跟迷宮一樣。

▼Tanya直呼北車像迷宮。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



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Tanya接受《不要鬧工作室》訪問表示，「我總是在台北車站迷路，裡面有很多指標，指著四面八方的位置。」她這次要從台北車站南二門去京站時尚廣場，但半路看到有兩邊都有往京站的指標，「我到底要去哪一邊」？

Tanya走到一半又看不到前往京站的指示，找了平面圖，發現要去「Y5」出口，「這裡就跟迷宮一樣」！但後來還是找不到該出口。

▲▼台北車站有許多標示。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



台北車站匯聚台鐵、高鐵、北捷、機捷四大鐵路系統，又是南來北往、貫穿東西的重要車站，所以內部路線的複雜度，堪稱「全台最大迷宮」，不僅外地人容易迷路，連台北人都不見得清楚。

對此，許多網友留言，「北車還好啦，大阪梅田和東京新宿才是超級大迷宮」、「我自己住大台北區，在台北車站都會常常迷路了，何況外國人」、「覺得北車標示的都很清楚，從來沒迷路過。」

▲▼台北車站四鐵共構，是重要交通樞紐。（圖／資料照／記者邱顯燁、屠惠剛攝）

