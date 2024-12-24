中國湖南小學無差別衝撞30傷　男子遭判死緩！網怒「憑什麼緩期」

▲當時報復社會的駕駛「黃文」，遭民眾從駕駛座拉出來痛毆。（翻攝自X）

圖文／CTWANT

中國先前接連發生無差別衝撞或砍人事件，民眾人心惶惶，其中上月19日一名男子「黃文」驅車衝撞湖南常德永安小學門口，造成30人輕重傷，包含18名小學生，震驚社會。如今他的判決迅速出爐，法院判他死刑，但緩期2年執行，引發網友不滿。

當時黃文開著轎車於小學前街道衝撞，小學生們頓時嚇壞尖叫狂奔「救命！救命啊！」，後來駕駛被群眾從駕駛座「抓出來」痛毆，案發畫面仍讓人餘悸猶存。

根據央視新聞報導，黃文是因為投資虧損、與家人有矛盾等因素，為發洩個人情緒，才做出報復社會行為，導致7人輕傷、16人輕微傷、7人輕微傷以下損傷，包含18名「小學生」。

常德市中級人民法院審理後認為，黃文行為已構成「危險方法危害公共安全罪」，加上他選擇以不特定多數的無辜小學生、學生入校高峰時段犯案，動機卑鄙、犯罪情節極其惡劣，對社會危害極大，判處其死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身。

不過，不少中國網友不滿判決，怒轟「緩期？緩期？他X的他憑什麼緩期啊！」、「還能緩刑啊？服了……只要緩刑一切都有機會」、「就應該立即執行」、「直接斃了吧。」



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