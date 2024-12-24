最近飛日本超可怕「中鏢痛苦炸」！他回台噴2千：一定要戴口罩

▲網友提醒，最近去日本玩最好戴好口罩。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

許多台人不分四季都超愛飛日本，有網友提醒，最近要去日本的話，一定要戴好口罩，因為當地近期的流感真心超可怕，「不要不信邪，自己跟身邊朋朋好多都中了，很痛苦」，回來台灣還花了2千塊看醫生。許多苦主也點頭，「重感冒整整一個禮拜，現在還在咳痰」、「咳了一周還沒好，咳到背痛。」

有網友在Threads提醒「請各位近期要去日本的朋朋一定要戴好口罩！」直呼日本近期的流感真心超可怕，「不要不信邪，自己跟身邊朋朋好多都中了，很痛苦。可以的話也保個海外醫療險吧！」他透露，回來台灣後看醫生，掛號費、快篩、打針、打點滴共花了2千塊。

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貼文一出，不少苦主秒懂，「上個月月底已在日本中獎，到現在快好了，但是還是有後遺症，各位真的要小心」、「東京居住中，最近這個冬天真的超容易感冒的，每個月全家人都在輪流感冒，真的已經生病到怕了。外面很多人咳嗽都不戴口罩，真的是超可怕的」、「中鏢+1，在旅館躺了半天動彈不得。」

還有人是「受罪中」的狀態，「正在大阪，在旅館躺3天了。還限制買藥還要保證滿18，一人只能買一盒，但我們3個人感冒，還要我保證沒有到處買藥。我還走有稅金結帳的，可以先把藥給我嗎？」「現在在日本的我，感冒第4天。前一兩天難受得快死掉。」