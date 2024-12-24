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大陸 大陸焦點 特派現場

拒認罪！2陸男在日本「偷3200顆高麗菜」　農民怒：永遠無法原諒

▲遭竊的高麗菜園。（圖／翻攝自微博）

▲遭竊的高麗菜園。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

日本茨城縣的農民們21日表示，自家高麗菜園發生大規模盜採事件，先後有超過3200顆包菜在田間被割走，晚間抓獲2名中國籍男子。當地警方表示，2人為親兄弟，但向警方否認了犯罪事實。

據《瀟湘晨報》報導，農民表示，當天晚間正好在巡邏菜園，正好看見兩名男子正在偷高麗菜，且菜園多處有明顯被刀割的痕跡。

當地警方調查後發現，這兩名男子已將偷摘的高麗菜裝上了卡車，「這兩名嫌疑犯是中國籍兄弟，分別為45歲的周成青，和36歲的周成乙，被捕時，兩兄弟否認了犯罪事實，目前警方正在調查，這兩起案件是否與其他偷竊案有關聯。」

▲▼2陸男在日本偷3200顆高麗菜。（圖／翻攝自微博）

▲菜園內多處有刀割痕跡。（圖／翻攝自微博）

當地菜農表示，他們從未遇過如此誇張的偷菜事件，讓他們遭受重大損失。還有人指出，準備採收的1200顆高麗菜，在一夜間被偷光了，讓一家人非常憤怒。

一名老農民表示，他種植高麗菜已經有大約50年了，從來沒有被偷過這麼多，「這是專業的犯罪，我永遠無法原諒，本想將賣高麗菜的錢，拿來給孫女買禮物。」

報導指出，受天氣影響，日本高麗菜的出貨量下降，導致冬季菜價比平常飆升數倍。坂島市蔬果市場負責人表示，「由於極端高溫和缺乏降雨，主要產區愛知縣的產量下降，售價大約比正常情況高三倍。」

當地警方也表示，針對高麗菜的大規模失竊，警方懷疑有多人犯案的可能，目前正在加強夜間巡邏，建議農民加裝監視器與感應燈。

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農民日本高麗菜中國籍茨城縣

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