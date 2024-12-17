TEAM TAIWAN明信片20萬張明開搶　花15元有機會與中華隊合影

▲中華郵政推出「明信片×TEAM TAIWAN」活動。（圖／中華郵政提供）

記者李姿慧／台北報導

中華隊12強周邊商品掀搶購潮，中華郵政公司推出「TEAM TAIWAN 冠軍郵摺」，首波5千本昨預購搶光，明天(18日)起換「明信片×TEAM TAIWAN」活動登場，全台開賣20萬張冠軍明信片，每張10元，只要貼上5元郵票，就可把祝福寄到中華隊手上，還可參加抽獎與中華隊球星合影。

中華隊奪下2024年世界棒球12強冠軍，寫下台灣棒球史上新篇章，讓各種12強周邊商品熱銷，中華郵政繼「TEAM TAIWAN 冠軍郵摺」首波預購5千套銷售一空後，明天起至114年1月24日再由「明信片×TEAM TAIWAN」接力登場。

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中華郵政公司表示，「TEAM TAIWAN冠軍明信片」預估推出20萬張，全台各地郵局、郵政博物館和「i集郵」電子商城都能購買，每張明信片10元，可寫下給中華隊的祝福和感謝，再貼上5元郵票，只要15元，就能把給中華隊12強的話，寄到中華隊手上，另民眾也可只買明信片自己留作紀念。

▲中華郵政推出「明信片×TEAM TAIWAN」活動。（圖／中華郵政提供）

根據規劃，民眾明天起至114年1月24日可寄出明信片並郵寄至「100900臺北北門郵局第100號信箱 明信片×TEAM TAIWAN活動小組收」，明信片於活動結束後將轉交中華隊。

民眾明天起至12月31日寄出明信片，還可參加抽獎，最大獎除可獲「TEAM TAIWAN冠軍郵摺」，明年1月22日「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念郵票」發行典禮還可與到場球星合影。

中華郵政表示，1月22日中華隊將有哪些球星到場，目前仍持續與中華棒協討論中。此外，明年1月22日也將再發行「TEAM TAIWAN 冠軍郵票」，數量仍在洽談中。