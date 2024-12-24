嫌鄰太吵砍死夫妻...2幼子目睹　冷血男不認罪想交保被打臉

▲吳姓男子（左二）涉嫌殺死兩名鄰居不認罪還求交保。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市苓雅區住在某大樓13樓的63歲吳姓男子，長期認為樓上的羅男一家人發出噪音，去年9月15日持刀將住在14樓的羅姓男子及其妻子砍殺，2人當場死亡，吳男案發後被起訴求處重刑，但偵訊過程一直行使緘默權，對於犯案細節、動機都不願透露，也不認罪。吳男的羈押期即將屆滿，他透過律師向法院聲請交保，但法院認為他有逃亡事實，且犯行對社會治安危害重大，駁回他的聲請，裁定繼續羈押。

這起震驚社會的案件發生在去年9月15日上午7點52分，住在苓雅區某大樓13樓的63歲吳姓男子，認為14樓的羅男一家長期發出噪音，持刀上樓砍殺羅姓夫妻，死者的6歲、7歲兒子目擊父母被殺，緊急跑到管理室，大喊「我爸爸、媽媽被殺了」，管理員緊急將他們帶到附近水果行安置，並立即報警。

吳男犯案後，神情自若離開社區，騎著機車一路南下，數度被監視器捕捉到身影，警方最後在屏東縣枋寮鄉臨海路上找到僅穿著白色吊嘎，正在騎車的吳男，立刻把他壓制在地，上銬帶回。

▲吳姓男子（左二）涉嫌殺死兩名鄰居不認罪還求交保。（圖／記者陳宏瑞攝）

吳男被捕後坦承犯案，但表示已將兇刀、衣服丟棄，至於犯案動機及丟棄兇刀的位置，全行使緘默權，不願說明。

吳姓男子被捕後在檢、警的偵辦過程中，態度「相當不配合」，不交代兇刀丟棄處，檢察官偵結依殺人罪將他起訴，並求處重刑。

吳男至今仍被關押在看守所，最近他的羈押期即將屆滿，他透過律師向法院聲請交保，主張已無湮滅證據或勾串共犯、證人之虞，但法官認為，吳男涉犯殺人罪嫌疑重大，案發逃離現場，經員警於外縣市拘捕始行到案，有逃亡事實，且有湮滅證據之虞，且犯行對社會治安危害重大，因此駁回他交保的聲請。