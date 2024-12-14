想給兒千萬頭期款！老爸「1妙招」爽省贈與稅　律師卻急制止

▲父母若將保單「要保人」改成孩子，亦等同於贈與行為。（示意圖／翻攝自photoAC）

文／CTWANT

近年來房價大漲，即使有祭出了新青安優惠房貸政策，仍有不少年輕人需要父母支援。恩典法律事務所創辦人蘇家宏律師就分享一個案例，有位爸爸想協助兒子買房，但又不想支付贈與稅，因此選擇把保單的「要保人」改成兒子，這也讓蘇家宏忍不住直呼「千萬不要這樣做……國稅局電腦馬上就查到」。

蘇家宏日前在臉書粉專「蘇家宏律師」上傳影片提到，有位爸爸不想要繳贈與稅，又想要幫兒子買房，便想著把名下1000萬的保單「要保人」改成兒子，讓兒子去當頭期款，「他就覺得他冰雪聰明」。

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「他真的很聰明，但千萬不要這樣做」蘇家宏解釋，雙親把自己的保單更改「要保人」為孩子的行為，其實也等同於贈與，「因為保險本身就有價值，保險價值就是在『保單價值準備金』，且『要保人』是最重要的」。

蘇家宏也強調，「要保人」一經更改，國稅局電腦馬上就查到。

此外，蘇家宏建議，如果父母真的很想幫孩子買房，其實可以先看自己的贈與稅免額稅「是不是用到足夠」，假設爸爸可以給244萬，媽媽也可以給244萬，2個人加起來有488萬，現在又已經是12月，剛好跨了年度，等1月份又可以再給他一次，總共合計可贈與976萬，屆時再拿來支付頭期款，便不需要繳納贈與稅。

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