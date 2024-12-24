跨黨派連署籲別擋大法官人事　綠委轟：癱瘓憲法法庭是與人民作對

▲針對大法官人事立法院審查，民間團體、太陽花世代民代、時代力量、基進黨等聯合發聲，要求藍白莫癱瘓憲法法庭。（圖／記者皮心瑀攝，下同）

記者皮心瑀／台北報導

立法院24日將進行「大法官人事同意權案」投票，由於憲訴法已三讀，若人事案卡關將造成憲法法庭癱瘓，包括多個民間團體、太陽花世代參政者及本土小黨，深夜發表「藍白聯盟荒謬修法已成事實，通過大法官任命就是義務」聯合聲明，要求藍白要為相劣修法負起責任，應投票時通過大法官提名人選，並呼籲全民共同監督。

立法院會20日三讀通過《憲法訴訟法》修正案，明訂參與憲法判決大法官最低人數爲10人，宣告違憲大法官最低人數為9人。聲明中指出，由於目前大法官僅餘8席，若藍白拒絕通過提名，將直接導致憲法法庭無法運作，若僅通過2人湊足10人門檻，一旦有大法官迴避，仍將形同癱瘓。若大法官僅有10人，又需9票才能宣告違憲，恐將形成2票綁架8席，極少數就可以挾持整個法庭的情形。

此次連署包括人本教育基金會、台灣社會福利總盟等11個民間團體，民進黨立委吳沛憶、黃捷等7位現任立委，台北市議員苗博雅、林亮君、曾玫學等地方議員和前立委林昶佐、洪慈庸、陳柏惟等跨黨派太陽花世代參政者，及時代力量、社會民主黨、台灣基進、歐巴桑聯盟、台灣綠黨等都加入。

針對於大法官的同意權案記名投票表決，國民黨傾向全面封殺。民眾黨也表示黨團會團進團出、一致投票，同意放行一人。黃捷批評，這代表說他們已經正式宣告要癱瘓憲法法庭，人民上街怒吼就是希望他們可以懸崖勒馬，但他們一意孤行，所以在這邊必須要非常嚴正的撻伐。如果等等的投票結果真的如黃國昌所說，只放行一個人，決定要讓台灣放棄法治的底線，那他就是跟全台灣的人民作對，把全台灣人民當作敵人。

苗博雅則指出，今天出席記者會的人，有些是執政黨的成員，有些是在野黨的成員，但是今天能夠求同存異，其實最簡單的一個理由就是在區分執政黨及在野黨之前，大家都是台灣人。為什麼會對立法院的現狀感到憂心？因為按照立法院制定的新法以及剛才黃國昌的記者會的表態，在今天之後台灣的憲法法庭將會一夕回到戒嚴時期。

苗博雅說，也許很多朋友會問，真的有這麼嚴重嗎？她跟大家報告，如果把整個中華民國台灣的法治史整理出來，即使是在戒嚴時期，大法官都不會因為現有總額人數不足所以無法開會，因為在戒嚴時期的規定也是比例制。

苗博雅強調，現在的憲法法庭所受理的案件99%都是人民申請案件，當人民被立委制定的惡法侵害，當人民被行政權制定的惡法侵害的時候，唯一的求助管道就是大法官。然而，現在人民求助的管道就在今天被藍白聯手沒收。這種對於人民、雨天收傘的行為是擔任立法委員能做出最可恥的事情。

苗博雅呼籲，立法院等一下要投票，還來得及懸崖勒馬，在此嚴陣的呼籲立法院裡面的多數立委，如果你們還有作為立法委員的良心，如果你們還有立法委員對憲法憲政秩序忠誠的義務，請你們務必要通過足額的大法官任命，讓台灣的憲法法庭得以正常運作，讓台灣憲法法庭宣判違憲的門檻不要一夕回到比戒嚴時期更離譜。