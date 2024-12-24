大法官同意權投票將出爐　至少過2人才能運作「她通過可能性最高」

▲大法官人事同意權案投票，立法院院會國民黨集體亮票。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今日（24日）將進行大法官人事同意權案投票，若依據上周五三讀通過的最新憲訴法，則今日最少須通過2位被提名人，傳出國民黨團傾向全數封殺、民眾黨團上午則決議僅放行一人，由於被提名人通過需要過半57票，所以此次僅通過一人的可能性最高，憲法法庭也將變相停擺，院會上午9點9分已經開始投票，預計兩個小時後投票結果出爐。

此次大法官被提名人包括，正副院長被提名人張文貞、姚立明；政大法律系教授何賴傑、成大法律系教授陳財運、最高行政法院法官兼審判長王碧芳、中研院法律學研究所研究員廖福特、台大國發所教授劉靜怡。而民眾黨團決議僅通過一人、國民黨團則放話全數封殺廢死大法官，其中又以劉靜怡、廖福特二人廢死立場最為鮮明。據了解，民眾黨團放行黨團總召黃國昌好友劉靜怡的可能性最高。

憲法訴訟法修正於上周五三讀通過，未來應經大法官法定總額（15人）三分之二以上參與評議，大法官法定總額過半數同意。做成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於九人。參與人數未達前項規定，無法進行評議時，得經大法官法定總額過半數同意，為不受理之裁定。

另外，憲法訴訟法修正條文也規定，若真的沒有到達最低人數，即總統要在兩個月內補足提名，但並未規定立法院具體審理時間。

若依照最新修法版本，憲法法庭運行需要至少10位大法官參與評議，而立法院24日針對7位大法官人事同意權案，進行記名投票表決，院會上午9點9分已經開始投票，分別由國民黨團翁曉玲、民進黨團陳秀寶、民眾黨團林憶君擔任監票員，預計投票結果將在兩個小時後出爐。