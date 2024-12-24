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麥當勞前性侵主管「社群帳號全刪了」！網更怒：真的拉基

▲▼ 。（圖／翻攝字Threads）

▲當事人IG、Threads等帳號皆無法顯示。（圖／翻攝自Threads）

記者鄺郁庭／綜合報導

北市麥當勞傳出主管性侵案，導致17歲少女輕生，台灣麥當勞證實此事，已於5月解雇性侵主管，檢警已展開調查。事件掀起眾網友怒火，湧入該分店的Google評論洗版，並挖出加害者的IG、Threads、FB帳號。不過，今（24）日帳號皆顯示「很抱歉，此頁面無法顯示」、「你點擊的連結可能發生故障，或該頁面已遭移除」，似乎已遭刪除。

事件一出，網友怒肉搜前主管的IG、Threads、FB等社群平台帳號。值得注意的是，從截圖、留言來看，昨日深夜前主管的社群帳號狀態雖設定不公開、不開放標註，但都還搜尋得到。但今日想查看，只跳出「很抱歉，此頁面無法顯示」、「你點擊的連結可能發生故障，或該頁面已遭移除」，帳號似乎遭關閉或刪除。

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對於刪帳號行為，網友更生氣了，「發現自己開始被網友狙後，變俗辣了呵！只敢對小女生動手，卻不敢接受網暴真的拉基^^」、「對小女生做壞事時很大膽，發現IG帳號連結被公開後立刻銷號變俗辣了吧」、「害死一個年輕女孩，社會不會原諒你。」

回顧事件，該名媽媽在Threads發文表示，「我女兒為什麼會得憂鬱症？為什麼會自殺？因爲長達一年被麥x勞的前主管以排班權利對她性侵」；她指出，女兒需要這份工作，且知道她有憂鬱症而不敢透露案情，但最終女兒不堪壓力也罹患憂鬱症，偷偷去看醫生。

少女媽媽同時貼出性侵主管的求饒私訊，對話中可以被害少女詢問性侵主管「你對我性侵的事你想怎麼何解」對方回覆「我已沒了工作我也回不去，也不會回去，所以想解決此事。」對方一直不直接明講，最後只含糊的說「撤告部分」、「多少能和解？」

對此，麥當勞表示遺憾，今年3月就接獲離職員工申訴，立即調查確認，並於5月解雇性侵主管。目前，此案已由警方調查並移送檢方偵辦，相關事宜仍待司法進一步釐清。

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