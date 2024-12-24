快訊／大法官人事案　民眾黨團決議「放行一人」：團進團出一致投票

▲民眾黨團總召黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

立法院今（24日）將行使7名大法官的同意權案記名投票表決，國民黨傾向全面封殺。立院民眾黨團24日上午開會討論此事，總召黃國昌會後說明，民眾黨團會團進團出、一致投票，「我們會同意一個人。」但至於放行哪一人？黃國昌並未正面說明，但據了解，確定就是黃的好友劉靜怡。

總統賴清德8月底提名張文貞出任司法院長，姚立明出任司法院副院長，何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特、劉靜怡為司法院大法官人選，而立院於24日行使同意權案記名投票表決。

民眾黨團24日上午召開內部會議討論大法官人事同意權，並且於8時55分左右召開記者會說明。黃國昌表示，針對今早司法院正副院長及大法官同意權的行使，民眾黨團決定「團進團出一致投票」，針對總統賴清德提名的7位大法官被提名人，「民眾黨團今天出席黨團會議的成員一致決議，我們會同意1個人」。

黃國昌提及，同意的理由在於2個主要關鍵點，第一，大法官作為憲法的守護者，必須要有足夠的道德勇氣，不分黨派，對於掌權者不當違法失職行為勇於批判，而不是屈從於當權者的意志；第二，大法官對於國會的權限，必須要有充分的尊重，支持立法院立法形成的空間跟自由，同時支持國會改革的方向。

黃國昌指出，基於這2個理由，今天上午會同意一位大法官被提名人，由於目前其他2個黨團正在進行黨團會議，因此民眾黨團投票結果就等結果出來，不要影響其他黨團投票決定，「我們投票結果會等開票時，清楚展現在記名投票選票上。」

另外，黃國昌也提到，今天下午要審理「公益揭弊者保護法」，是民眾黨團本會期的優先法案，因此民眾黨團會全力的讓「公益揭弊者保護法」在今天三讀完成，「我們會提出延會動議。」