　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

高級寢具年終出清2折起！台北最大特賣會限時十天

▲▼ 遠東 。（圖／遠東）

▲Charisma寢飾義大利頂級埃及棉寢具單品，零碼出清特價4折起。

【企劃特輯】

隨著寒冬來臨，許多人開始汰舊換新，為家中添購保暖用品。遠東集團全家福今年首度舉辦年終特賣會，保暖寢具、發熱衣等萬件商品零碼出清，將於 12月27日至1月5日 在台北長安東路二段「合作金庫總行大樓」登場。

本次集結眾多高級寢具與時尚服飾品牌，祭出全場最低2折起的驚人折扣。活動現場消費滿5,000元即可參加福袋抽獎，有機會把高級寢具組帶回家！此外，現場還推出每日一物快閃價，其中熱銷3萬條、好評如潮的可水洗英威達抗菌七孔石墨烯冬被限時優惠只要2500元，勢必成為年底必逛特賣會之一。

活動資訊
活動名稱：遠東全家福年終特賣會
日期：2024年12月27日～2025年1月5日
時間：上午11:00～晚上20:00
地點：台北市松山區長安東路二段225號1樓（合作金庫大樓）
客服專線：0933-860-855

高級品牌齊聚一堂 家飾服飾一次滿足
 遠東全家福此次活動集結旗下多個知名品牌，包括專櫃寢具「東妮寢飾」、美國紳士襯衫品牌「Manhattan美好挺襯衫」、高級西服品牌「歐風西服」及內衣領導品牌「遠東FET內著」等，提供多樣化商品選擇。

以寢具為例，本次展售會涵蓋多款保暖被毯、枕頭及床組，折扣力度媲美專櫃週年慶：手腳冰冷首選「波蘭進口80D羽絨冬被」原價17,960元，特價僅8,480元；敏感肌最愛的「100%天然純蠶絲被」原價14,360元，現場優惠5,480元；「親膚牛奶絨雙層夾芯毯」從原價7,960元降至1,500元。枕頭方面各種材質款式應有盡有，「波蘭70D御藏羽絨枕」現場售價3,480元，原價9,960元；內行專家更推薦「義大利埃及棉」、「100%純蠶絲」等頂級寢具全品項4折起，價格相當親民。

除了寢具，本次活動還針對冬季保暖服飾推出超值優惠，適合全家人一同挑選。例如「100%羊毛格紋男士成套西裝」特價10,000元（原價16,000元）；「City Urban 太空編織質感夾克」特價$2,000元（原價5,800元）；原價2,500元的「吸濕排汗免燙襯衫襯衫」現場特價900元/件；通勤必備「保暖刷毛外套」原價2,480元，特價700元；有效升溫「石墨烯超導科技男女發熱衣」任選3件僅888元，讓消費者能用實惠價格添購優質冬季服飾。

推薦商品：

▲▼ 遠東 。（圖／遠東）

▲東妮寢飾英威達抗菌七孔石墨烯導熱冬被原價10,960元，12/27(五)當天特價只要2500元。

▲▼ 遠東 。（圖／遠東）

▲東妮寢飾波蘭進口70D御藏羽絨枕現場售價3,480元，原價9,960元

▲▼ 遠東 。（圖／遠東）

▲歐風西服100%羊毛格紋男士成套西裝特價10,000元，原價16,000元

▲▼ 遠東 。（圖／遠東）

▲遠東FET奈米導熱技術石墨烯發熱衣 任選3件僅888元，帶來快速升溫的輕盈暖感體驗。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
最近飛日本超可怕「中鏢痛苦炸」！他回台噴2千：一定要戴口罩
快訊／大法官同意權案票數出爐　正副院長、5位被提名人全遭封殺
愛女遭麥當勞前主管無數次性侵　母淚問賴清德：何時還我們公道
心軟撤保護令聲請！媽媽遭啃老兒高舉重摔　頭部重創慘亡
鈴木一朗嘆現代棒球太重數據：很無聊　與松井秀喜憂日本跟進
快訊／6縣市大雨特報！下一整天
快訊／戲劇變化！劉靜怡白支持「綠不挺」　大法官被提名人將全未
快訊／台中19歲女遭BMW撞落6米邊坡　宣告不治
17歲女到麥當勞打工遭性侵　母憶她「講6字」後輕生
被點名財劃法投票跑掉　許智傑曝證據反擊

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

用了N年才知道！菜瓜布冷知識大公開這樣清潔才省時省力！

高級寢具年終出清2折起！台北最大特賣會限時十天

年末超殺優惠到！21風味館「1元炸雞、烤雞腿」限時吃

「全家x吉伊卡哇」聯名來襲　絨毛吊飾等7款商品限量開賣

汀士頓蛻變系列最新篇章EDITION#4凝聚者　酒廠總監分享職人精神的凝聚、網紅名人齊聚體驗

麥當勞APP本周限定優惠出爐！有10元蛋捲冰淇淋、薯餅買1送1

會員制大賣場年度最強優惠來了！熱銷No.1益節UC-II每瓶折280，只到 1／5

李榮浩感性唱〈爸爸媽媽〉　結果屁股褲子黏住超糗XD

【泰格與雪兒】偷偷喜歡你(下)

【出嫁丟機關槍？】媽媽親手給女兒加特林 車裡狂射「壞脾氣」最後還摔爛XD

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

【可愛腳腳側柱】等紅燈發現前車的側柱是狗腳腳！

「北宜林志玲」追違規駕駛　單手持槍喝斥就範畫面曝！

沙鹿這根電桿1年被撞斷2次！　路小＋位置突出...真的很擋路

嘉義逆子「格鬥式抱摔」母親！冷血丟路邊閃人　她10天後不治

#彰化 塑膠工廠大火！ 黑煙竄天際消防搶救中

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

用了N年才知道！菜瓜布冷知識大公開這樣清潔才省時省力！

高級寢具年終出清2折起！台北最大特賣會限時十天

年末超殺優惠到！21風味館「1元炸雞、烤雞腿」限時吃

「全家x吉伊卡哇」聯名來襲　絨毛吊飾等7款商品限量開賣

汀士頓蛻變系列最新篇章EDITION#4凝聚者　酒廠總監分享職人精神的凝聚、網紅名人齊聚體驗

麥當勞APP本周限定優惠出爐！有10元蛋捲冰淇淋、薯餅買1送1

會員制大賣場年度最強優惠來了！熱銷No.1益節UC-II每瓶折280，只到 1／5

吃藏壽司被系統「多算19盤」！他險多付760元...業者回應了

JAMEI CHEN從法國光之採石場啟程打造古典美衣　LETOII微訂製禮服更日常

北市瘖啞男搭計程車比手畫腳桃園兜圈　警找出愛心卡助返家

台北東區「嵨開安旅」LOGO、企業識別曝！業者：2025第一季迎賓

面湖設有碼頭！鈴木一朗超狂豪宅曝光　11台訓練器材變健身房

財劃法通過成遭攻擊　屏東增加130億預算！蘇清泉：縣民勝利

上班第2天就被抓！　台北男一句「剛剛燈沒亮」露餡

降低依賴省成本！　微軟AI工具Copilot將引入「非OpenAI模型」

11年來首見！溫班亞瑪2戰18火鍋　僅打95場已勝過史上9成球員

什麼工作「相對簡單又穩定？」　網點名1職業

萌娃拿遙控器學大人講電話　奶音+超溜台語療癒力十足！

消費熱門新聞

用了N年才知道！菜瓜布冷知識大公開

21風味館推1元炸雞、烤雞腿2大優惠

7-11開賣限量「GODIVA醇濃熱巧克力」

會員制大賣場年度最強優惠到 1/5

38度金門高粱酒與戰酒黑金龍新酒

高級寢具年終出清2折起！台北最大特賣會限時十天

全家福袋抽特斯拉、百萬現金！吉伊卡哇、柯南出動

「全家x吉伊卡哇」聯名來襲　絨毛吊飾等7款商品限量開賣

7-11「10元喝美式、拿鐵」！全家夯品買1送1

小7推出「韓國4人份XL大拉麵」

7-11耶誕咖啡買10送5、隱藏優惠買1送1

麥當勞APP本周限定優惠券來了！

雙胞胎實驗證實　Alpecin擊退白髮咖啡因泡沫染髮露讓年輕重現

超商推肖像春節禮盒！魯夫拍拍登、布丁狗超萌

更多熱門

相關新聞

2025跨年特辦優惠小北百貨咖啡買一送一

2025跨年特辦優惠小北百貨咖啡買一送一

為迎接2025年到來，小北百貨於12/31至1/1推出咖啡跨年優惠，活動當日凡至咖啡限定門市購買美式、拿鐵大杯咖啡，立即贈送同品項大杯一杯，平均一杯最低只要23元，平時還有「大杯咖啡7折」的常駐優惠，讓顧客用銅板價也可輕鬆享用咖啡。

星巴克今12／23起「大杯買1送1」

星巴克今12／23起「大杯買1送1」

三商炸雞買1送1限時2周開跑

三商炸雞買1送1限時2周開跑

頂呱呱3大聖誕節優惠限時6天賣

頂呱呱3大聖誕節優惠限時6天賣

日比家族推滿額「被胎現折5千」

日比家族推滿額「被胎現折5千」

關鍵字：

特賣會寢具服飾優惠高級品牌

讀者迴響

熱門新聞

嘉義29歲兒摔死媽媽　親友怒：像摔狗一樣

青鳥白吹風？黃國昌還原財劃法現場：綠跑票了

醫護都戴Apple Watch！全場曝1功能：真的好用

爆17歲女員工遭主管性侵後輕生　麥當勞回應了

快訊／全台變天「2縣市大雨特報」　下波冷氣團再襲

新北行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路　警察當場攔下開罰

冷到沒完沒了！　下波恐創更低溫

曾國城7副業慘賠千萬！靠1產品「年賺破億」豪發300萬年終

麥當勞前主管「性侵無數次」　媽見女兒小帳心碎了

20歲女做大腸鏡　醫一看：我真的嚇到了

鴻海入主日產「真正目的」曝光！　跟裕隆比簡直小巫見大巫

棕髮哥被指尻頭統神　遭網肉搜、惡搞三餐

統神《拳上》出場費破1000萬！　成本回收戰略曝光

麥當勞前工讀生爆遭主管性侵輕生　警回應

陸劇男神「手指太醜」被批出戲！畫面衝熱搜

更多

最夯影音

更多

李榮浩感性唱〈爸爸媽媽〉　結果屁股褲子黏住超糗XD

【泰格與雪兒】偷偷喜歡你(下)

【出嫁丟機關槍？】媽媽親手給女兒加特林 車裡狂射「壞脾氣」最後還摔爛XD

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

【可愛腳腳側柱】等紅燈發現前車的側柱是狗腳腳！

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面