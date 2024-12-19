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頂呱呱「3大聖誕套餐74折起」限時6天賣！炸雞桶、呱呱包全下殺

▲▼頂呱呱派對桶。（圖／業者提供）

▲頂呱呱3大聖誕優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接即將到來的聖誕節，速食品牌「頂呱呱」推出「3大套餐組合」優惠，從炸雞桶到人氣點心通通下殺，最低74折起，12月20日起限時6天開跑。

頂呱呱3大聖誕優惠來了，有「呱呱聖誕驚喜桶特價399元」，內含呱呱包4塊、原味雞腿2塊、原味炸雞2隻以及1.25L可口可樂1瓶，較原價祭出74折優惠，現省140元；「聖誕9塊辣味炸雞桶特價499元」吃得到辣味炸雞5塊、辣味雞翅4塊及1.25L可口可樂1瓶，可享82折折扣。

最後推出「聖誕甜心組特價119元」，內含呱呱啵啵球1份、地瓜薯條1份 、甜甜包2顆，以上優惠將於12月20日起至12月25日在門市限時開賣。

▲▼肯德基。（圖／業者提供）

▲肯德基3大聖誕節優惠限時開跑。

另，肯德基也有「3大聖誕節優惠」，即日起至12月23日可享「買炸雞送蛋撻禮盒（優惠代碼：40552）」，只要用399元購買6塊咔拉脆雞就送原味蛋撻1盒，限時下殺57折；至12月22日前還有「雙色蛋撻禮盒單點／加點價240元」，一次就能吃到原味蛋撻3顆+Biscoff®焦糖脆餅蛋撻3顆，換算下來每顆只要40元，祭出78折折扣。

至2025年1月6日前則加碼推「雪花起司脆雞歡聚餐狂殺6折」，內含炸雞新品雪花起司脆雞、咔拉脆雞、原味蛋撻、雙色轉轉QQ球及可樂只要499元，現省321元。

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