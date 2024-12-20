三商炸雞限時2周「買炸雞桶送棒腿」！咔啦雞柳條也買1送1

▲三商炸雞祭出2大限時優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接聖誕節及跨年聚會，速食品牌「三商炸雞」祭出2大優惠，包括「買炸雞桶送酥炸棒腿」、「咔啦雞柳條買1送1」，即日起限時2周開跑。

全台13家三商炸雞即日起至2025年1月2日祭出2大限時優惠，凡內用、外帶皆可享「買6塊炸雞桶送酥炸棒腿6隻」，特價333元，買2組特價599元；炸雞桶提供原味、辣味2種選擇，贈送的6隻酥炸棒腿則有原味胡椒、川香椒麻及香檸起司3種口味任選。

加碼新上市的「咔啦雞柳條」也推內用與外帶「買1送1」優惠，特價149元；咔啦雞柳條是採用無骨雞里肌肉製成，肉質鮮嫩滑順，外酥內嫩。

▲頂呱呱推出3大聖誕優惠。

另，頂呱呱也祭出3大聖誕優惠來了，有「呱呱聖誕驚喜桶特價399元」，內含呱呱包4塊、原味雞腿2塊、原味炸雞2隻以及1.25L可口可樂1瓶，較原價祭出74折優惠，現省140元。

「聖誕9塊辣味炸雞桶特價499元」吃得到辣味炸雞5塊、辣味雞翅4塊及1.25L可口可樂1瓶，可享82折折扣；「聖誕甜心組特價119元」，內含呱呱啵啵球1份、地瓜薯條1份 、甜甜包2顆，即日起至12月25日在門市限時開賣。