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台中公車下坡煞車失靈自撞分隔島　3香港客受傷女童門牙斷裂

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲林姓統聯司機煞車失靈，當機立斷打橫方向盤，讓車撞在分隔島上，免於進一步的重大事故。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市沙鹿區今天（23日）下午發生一起交通事故，林姓統聯客運司機載送9名香港籍乘客，行經中清路下坡路段，至路口前50公尺準備停等紅燈時，發現煞車竟疑似失靈，當機立斷打橫方向盤，讓車撞在分隔島上，將車輛成功停下，免於進一步的重大事故，不過車內有3名乘客受傷，送往童綜合醫院治療。詳細肇因將由交大釐清。

台中市今天整天有雨，路面濕滑；此外，中清路常有大車，若發生交通事故，有較大機率是嚴重事故。

據查，林姓司機（50歲）今天下午2時43分駕駛統聯客運，沿沙鹿區中清路由東往西方向行駛於中間車道，行近路口處前50公尺時，準備減速停等紅燈，未料他突然感覺踩不到煞車，疑似失靈，加上天雨路滑，車輛一度失控。

林男見狀，立即決定採取應變措施，將車駛向外側車道，藉由擦撞快慢車道的分隔島，順利讓車靜止，確保車內乘客生命安全。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲林姓司機藉由擦撞快慢車道的分隔島，順利讓車靜止。（圖／民眾提供）

據了解，當時車內有9名港籍來台遊玩的乘客，9人從清泉岡機場上車；事故造成其中3人受傷，分別為66歲余姓男子腰部及骨盆挫傷，29歲黃姓女子頭部鈍傷，5歲方姓女童上門牙斷裂，3人送往梧棲童綜合醫院治療，沒有生命危險。

警方對林姓駕駛進行酒測，沒有酒駕情事，相關事故原因將由交通大隊分析研判。警方呼籲駕駛人，開車前應檢視車輛機械零件是否正常，並更應按時保養，以維護自已及他人生命財產安全。

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