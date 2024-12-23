川普17歲孫女曝迷戀對象臉紅了！　總統爺爺「1句話」讓她超尷尬

▲17歲的凱伊是川普的長孫女，在這次競選過程中為爺爺助選。（翻攝 Kai Trump IG、YouTube頻道）

圖文／鏡週刊

美國總統當選人川普（Donald Trump）的17歲孫女凱伊（Kai Trump）今年替爺爺助選一砲而紅，身為高爾夫球健將的她，經常在社群網站分享生活點滴。近日她在YouTube頻道一支名為「更認識我：問與答」（Get to know me better... Q&A）的影片，回應粉絲的提問，包含迷戀的對象，以及和爺爺之間的趣事，展現她甜美又幽默的特質。

凱伊在影片中回答來自X、IG粉絲的問題，有人問她「你喜歡的名人偶像是誰？」她害羞說，是Netflix影集《外灘探秘》（Outer Banks）中的演員德魯史塔基（Drew Starkey），他在劇中飾演性格複雜的角色Rafe Cameron。凱伊笑說：「他真的很帥，我就是喜歡他。」還自嘲：「我現在臉都紅了！」更用手搧搧臉，相當有趣。

凱伊是高爾夫球好手，憑藉優異成績進入邁阿密大學校隊，將修讀商業相關科目，她將高爾夫球成就歸功於家庭，因為家裡就有高爾夫球場。一名網友提問，她和爺爺的球技誰好？凱伊說：「這個問題我不太能回答，因為我非常尊重我的爺爺，但我會說，我們大概是五五開，看情況吧。」

她還分享一段與川普之間的「尷尬時刻」，有一天她帶一名男性朋友去打高爾夫，川普看到後說：「天啊，你的男朋友看起來真帥！」凱伊回憶說道：「我當時超尷尬，因為那位朋友已經有女朋友了。那真的是我最尷尬的時刻。」

▲凱伊和爺爺川普都愛打高爾夫。（翻攝Kai Trump IG）

有人問，「你爺爺教過你什麼？或者他有什麼地方啟發了你？」凱伊說道：「他教會我永不放棄，如果我有一個夢想，就要努力實現，永不停止嘗試，因為總有一天會成功。」「而且他再次成為美國總統，所以不要放棄你的夢想。」她補充道。

凱伊接著提到，她與爺爺最特別的經歷，就是陪伴他贏得總統大選，「那是對全世界都非常重要的時刻，能與他在一起，並成熟地理解這事的重要性，對我來說真的很特別。」當爺爺勝選時，她第一反應就是為爺爺感到驕傲，「當他贏下賓州後，我真的激動到哭了，因為我為家人和他感到無比自豪。」

川普今年7月在賓州遭槍擊，幾天後，凱伊現身共和黨全代會，發表演說為爺爺助選。凱伊在Q&A影片中回憶這段經歷，她說：「我其實並沒有那麼緊張，因為我覺得爺爺遭槍擊後，我必須站出來。我只是發自內心地說話，而當你發自內心時，一切就變得簡單。」稱這段回憶將永生難忘。

▲凱伊拍影片回覆網友問題。（翻攝Kai Trump YT頻道）

除了粉絲提問，川普的助選大將馬斯克（Elon Musk）也在X上問凱伊問題，他問：「在X上的問題會引發有趣的回應，這是一場PvP遊戲。」但凱伊看不懂「PvP」一詞，她困惑問：「PvP是什麼意思？我不知道這是什麼，你們知道嗎？」而PvP是指玩家對玩家的遊戲模式。

凱伊的爸爸小唐納（Donald John Trump Jr.）也向女兒提問，他開玩笑說：「你覺得你的爸爸有多棒？愛你的爸爸。」凱伊調侃說：「還行吧。」最後再說：「不，我真的很愛你，爸爸。」顯示父女間的好感情。

凱伊是小唐納和前妻凡妮莎（Vanessa Trump）的長女，兩人還育有15歲兒子兒子小唐納川普三世（Donald John Trump III）、13歲的兒子米洛斯（Tristan Milos）、12歲兒子弗雷德里克（Spencer Frederick），以及10歲女兒索菲亞（Chloe Sophia）。



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