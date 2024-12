川普17歲孫女曝迷戀對象臉紅了！　總統爺爺「1句話」讓她超尷尬

▲17歲的凱伊是川普的長孫女,在這次競選過程中為爺爺助選。(翻攝 Kai Trump IG、YouTube頻道)

美國總統當選人川普(Donald Trump)的17歲孫女凱伊(Kai Trump)今年替爺爺助選一砲而紅,身為高爾夫球健將的她,經常在社群網站分享生活點滴。近日她在YouTube頻道一支名為「更認識我:問與答」(Get to know me better... Q&A)的影片,回應粉絲的提問,包含迷戀的對象,以及和爺爺之間的趣事,展現她甜美又幽默的特質。

凱伊在影片中回答來自X、IG粉絲的問題,有人問她「你喜歡的名人偶像是誰?」她害羞說,是Netflix影集《外灘探秘》(Outer Banks)中的演員德魯史塔基(Drew Starkey),他在劇中飾演性格複雜的角色Rafe Cameron。凱伊笑說:「他真的很帥,我就是喜歡他。」還自嘲:「我現在臉都紅了!」更用手搧搧臉,相當有趣。

凱伊是高爾夫球好手,憑藉優異成績進入邁阿密大學校隊,將修讀商業相關科目,她將高爾夫球成就歸功於家庭,因為家裡就有高爾夫球場。一名網友提問,她和爺爺的球技誰好?凱伊說:「這個問題我不太能回答,因為我非常尊重我的爺爺,但我會說,我們大概是五五開,看情況吧。」

她還分享一段與川普之間的「尷尬時刻」,有一天她帶一名男性朋友去打高爾夫,川普看到後說:「天啊,你的男朋友看起來真帥!」凱伊回憶說道:「我當時超尷尬,因為那位朋友已經有女朋友了。那真的是我最尷尬的時刻。」

▲凱伊和爺爺川普都愛打高爾夫。(翻攝Kai Trump IG)

有人問,「你爺爺教過你什麼?或者他有什麼地方啟發了你?」凱伊說道:「他教會我永不放棄,如果我有一個夢想,就要努力實現,永不停止嘗試,因為總有一天會成功。」「而且他再次成為美國總統,所以不要放棄你的夢想。」她補充道。

凱伊接著提到,她與爺爺最特別的經歷,就是陪伴他贏得總統大選,「那是對全世界都非常重要的時刻,能與他在一起,並成熟地理解這事的重要性,對我來說真的很特別。」當爺爺勝選時,她第一反應就是為爺爺感到驕傲,「當他贏下賓州後,我真的激動到哭了,因為我為家人和他感到無比自豪。」

川普今年7月在賓州遭槍擊,幾天後,凱伊現身共和黨全代會,發表演說為爺爺助選。凱伊在Q&A影片中回憶這段經歷,她說:「我其實並沒有那麼緊張,因為我覺得爺爺遭槍擊後,我必須站出來。我只是發自內心地說話,而當你發自內心時,一切就變得簡單。」稱這段回憶將永生難忘。

▲凱伊拍影片回覆網友問題。(翻攝Kai Trump YT頻道)

除了粉絲提問,川普的助選大將馬斯克(Elon Musk)也在X上問凱伊問題,他問:「在X上的問題會引發有趣的回應,這是一場PvP遊戲。」但凱伊看不懂「PvP」一詞,她困惑問:「PvP是什麼意思?我不知道這是什麼,你們知道嗎?」而PvP是指玩家對玩家的遊戲模式。

凱伊的爸爸小唐納(Donald John Trump Jr.)也向女兒提問,他開玩笑說:「你覺得你的爸爸有多棒?愛你的爸爸。」凱伊調侃說:「還行吧。」最後再說:「不,我真的很愛你,爸爸。」顯示父女間的好感情。

凱伊是小唐納和前妻凡妮莎(Vanessa Trump)的長女,兩人還育有15歲兒子兒子小唐納川普三世(Donald John Trump III)、13歲的兒子米洛斯(Tristan Milos)、12歲兒子弗雷德里克(Spencer Frederick),以及10歲女兒索菲亞(Chloe Sophia)。



