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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

60大壽氣炸了！陳其邁轟藍版財劃法「懲罰高雄」　連喊3次不公平

▲▼高雄市長陳其邁 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲財劃法三讀通過，陳其邁痛批「懲罰高雄」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

《財劃法》修正案三讀通過，綠委質疑國民黨版《財劃法》強推過關後，高雄增幅是全國最低，引發爭議。對此，今（23）日過60大壽的高雄市長陳其邁心情不大好，再度猛烈痛批「對於做事努力認真的城市，這是一個懲罰，真的很不公平，不公平、不公平、不公平，說三次。」

財劃法三讀通過，外界擔憂是否會對高雄造成一些實質性的影響，陳其邁表示，中央跟地方加總的財源，其實就是一個大餅，這裡多一點那裡就少一點，假如說統籌款各縣市增加，那當然勢必在一般補助和計畫補助一定會大幅減少。

陳其邁提到，尤其高雄在捷運四個主要幹線，不管是在施工，或者重大交通建設，也都陸續在進行，有一些也已經通過可行性評估，即將進入規劃施工階段。以明年來看，高雄一年的計畫型補助大概是497億，如果中央財源減少，勢必對包括高雄及其他縣市正在進行重大交通建設，一定會造成排擠效應。

在一般性的補助來說，高雄市190億主要是社福的支出，是針對人口結構老化、長照預算的補助，高雄65歲以上長輩人口，比台中多了7萬、比桃園市多了17萬，人口結構因素一般來講都會算在所謂的一般補助裡面。

陳其邁說，一般補助在人口結構老化的中南部縣市，也會勢必受到沒考慮到人口結構因素等的這些統籌款，因為那裡增加而造成一般性補助減少，對高雄來說相對不利。 陳其邁強調，「國民黨的版本對高雄非常非常的不公平，認真努力的城市，結果分配的比例反而最少。這是對於做事努力認真的城市，這是一個懲罰。」

▲▼高雄市長陳其邁 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁批國民黨蠻橫修法，高雄市政府、高雄市民無法接受。（圖／記者賴文萱翻攝）

他提出數據說明，這一次高雄增加的比例是49%，台北市幾乎是60%，新北市增加了68.9%，這都遠高於台南跟高雄，台南是50.4%，跟高雄差不多。以國民黨黨團三讀通過的版本，跟現行的版本來作比較，營利事業銷售總額原來的權重是佔50%，現在降為30%，那這個問題會出在那裡呢？

以高雄為例，過去一年的營利事業銷售總額大概是4.5兆，但在今年可望超過6兆，換句話說，高雄努力招商、努力的拚經濟，結果分配的權重卻從50降到30，自然而然分配到的統籌分配款數額就會減低非常多。

陳其邁說，對高雄市來說，我們的土地面積非常大，土地權重原來是20%結果降到10%，這個當然會影響到像道路、交通、水利等各項公共服務，這個也縮水，所以從人口以及營利事業銷售總額，及財產稅的成長率計算，這一定會擴大南北差距，一定會惡化城鄉之間的所得分配，所以他認為這個真的是在懲罰高雄市。

▲▼高雄市長陳其邁 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁連喊三次不公平、不公平、不公平。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁氣憤表示，為什麼高雄在財政稅收的努力、招商都是名列前茅，結果在這次統籌款的分配裡，卻成為全國倒數第一的分配比例？他覺得國民黨應該要說明清楚。 他不滿直言，財政努力的人、拚經濟努力的人，結果在這一次國民黨的財政收支劃分法法裡面，卻在整個增加的比例是最少，這對高雄來說實在有夠不公平。

他痛批國民黨執意蠻橫的修法，並透露到修法的前一天，他還在打電話問說國民黨的版本到底是哪一個版本，沒有人知，然後議事槌一敲也沒有經過討論，也沒有徵詢地方政府的意見，就這樣蠻橫的修法通過，高雄市政府、高雄市民沒有辦法接受。

最後陳其邁說，在財政收支劃分法的修法裡面有那麼多的不公平的地方，程序上也並沒有落實程序正義，好好的由立法院一讀、二讀、三讀來做充分的這種討論，越修越倒退，越修越對中南部不利，「真的很不公平，不公平、不公平、不公平，說三次。」

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