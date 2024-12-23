12月平均生成1.2個颱風　2000年「蘇力」史上最晚遇跨年

▲1951年至2023年每年12月颱風生成數。（圖／翻攝賈新興臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

位於南海的熱帶性低氣壓TD30，持續向西北西移動，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興預估，最快今下午至晚上發展成為颱風。根據統計，歷年12月颱風生成數最多4個，史上最晚生成的颱風是2000年12月30日的蘇力，也是跨年颱風。

中央氣象署觀測資料顯示，熱帶性低氣壓TD30目前以每小時12公里速度，向西北西方向前進。賈新興今在臉書發文表示，預估TD30最快今天下午至晚上成颱，未來預估朝越南的南部移動。

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他指出，12月長期氣候颱風平均生成數1.2個，2019年到去年分別各有1個颱風生成，歷年12月颱風生成數最多有4個，發生在1952年；1963年、197年、1986年、1993年以及2001年，當年度12月都曾經有3個颱風生成。

賈新興表示，歷年最晚生成颱風則是2000年12月30日的蘇力颱風，它也是個跨年颱風。

氣象署預報員趙竑表示，熱帶低壓所處環境有利於發展，最快今晚有發展為帕布颱風的趨勢，未來往中南半島移動，對台灣天氣無直接影響，但其外圍水氣順著中高層氣流偏移到台灣上空，今天西半部天氣有較大變化，降雨機率高。