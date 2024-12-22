ATM無卡存款！存完錢「忘做1件事」慘了　錢沒入帳

▲女子存款後錢竟從ATM機中「吐」出，被後面的男子取走。（示意圖／Pixabay）

圖、文／CTWANT

大陸湖北省武漢市1名金姓女子近日到銀行ATM機存款人民幣1萬元（約新台幣4.4萬元），事後發現錢遲遲沒有到帳，報警後才發現，原來錢竟然從機器中「吐」了出來，隨後被後面1名男子取走。拿走錢的男子被逮後表示，當時自己有急事，本來是打算找時間歸還，但仍被警方依法進行處分。

綜合陸媒報導，金女聲稱，當時她拿著1萬元現金到ATM存款，使用的是無卡存款功能，可存款後過去了1個小時，銀行帳戶內的餘額卻遲遲沒有變化，於是就報了警並返回銀行查看，這才知道由於自己疏忽大意，當時存款後並沒有確認就離開了。

監控畫面顯示，在金女離開後，這筆錢又被ATM機吐了出來，剛好被1名男子看到，就把錢取走了。後來警方找到該名男子，他立刻承認此事，並表示當時是著急接孫子，想著後面找時間返還的

消息曝光後，有網友說「如果沒抓到可能就是另外一個說法了，說接孫子都是藉口，當時完全可以報警或者交給銀行工作人員」。也有人認為，「不管怎樣他還是歸還了，而且又不存在主觀盜竊，屬於是撿錢」。然而從法律角度來說，無論男子有何種理由，他拿走了不屬於自己的錢，從法律上講就是非法占有。

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