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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍議員爆參加「青鳥行動」補助2700元　台南大專駁：與任何政黨無關

▲▼立法院今(20)日審查《選罷法》、《憲法訴訟法》與《財政收支劃分法》三大爭議法案，群眾於立法院外濟南路集結，要求退回三大惡法，稍早部分群眾開始推倒拒馬，意圖衝進院內，與警方發生推擠衝突。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院20日審查《選罷法》、《憲法訴訟法》與《財政收支劃分法》三大爭議法案，青鳥群眾於立法院外抗議。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

立法院20日排審選罷法、憲訴法與財劃法三大爭議法案，場內藍綠衝突，場外則是數千青鳥集結抗議，近日卻遭國民黨台南市議員蔡育輝爆料，台南大專發起聲援青鳥活動，號召台南學生參加抗議運動，補助來回車資最高2700元，根本違反民主精神。台南大專則發出聲明回應，敝中心本於學生基督徒運動之精神，設立青鳥專款供有需要之台南在地學生申請交通費補助，與任何政黨組織無關，如有心人士持續散布不實言論，敝中心將依法追究。

回顧上周「冬季青鳥在台北」活動，台南大專Fans Club發起聲援青鳥行動，他們表示，支持退回選罷法修正案、支持退回憲法訴訟法修正案、支持退回財劃法修正案，守護民主，攜手同行，本行動支持有意願前往台北立院現場聲援「冬季青鳥運動」之學生，共同為台灣民主打拼。

台南大專指出，本行動補助說明，對象為就讀台南本地學校，具高中至研究所學生身分者，補助日期為12.18(三)、12.19(四)、12/20（五），補助金額最高2700元（台南至台北高鐵來回車資），搭乘車種則不限，客運、台鐵、高鐵皆可請領，聯絡窗口為台南大專中心辦公室羅幹事、高牧師。

▼台南大專補助台南學生參加青鳥行動車資。（圖／翻攝自Facebook／台南大專Fans Club ）

▲▼台南大專補助台南學生參加青鳥行動車資。（圖／翻攝自Facebook／台南大專Fans Club ）

對此，國民黨台南市議員蔡育輝表示，接獲民眾爆料，「台南大專中心」發起聲援冬季青鳥活動，號召台南學生18日到20日到台北參加立法院青鳥抗議運動，補助台南、台北來回車資最高2700元，今天起到明年1月3日受理申請。

蔡育輝批評，民進黨身為「當家」卻鬧事，為了阻止國民黨在國會三讀通過三項法案，竟動員學生北上抗議，根本違反民主精神。這是民進黨過去一貫的伎倆，試圖透過場外抗議企圖干擾國會運作，如今民進黨又故技重施，實在不可取。

國民黨桃園市議員詹江村表示，民進黨的政治工讀生，說好的政黨退出校園，民進黨是完全不演了。台南大專還直接補助最高2700元，給參與青鳥活動的學生，根本把學生當成工讀生。

台南大專則發出聲明駁斥，敝中心本於學生基督徒運動之精神，關懷台灣本地民主進程及牧養大專學生，設立青鳥專款供有需要之台南在地學生申請交通費補助。

台南大專表示，該基金募款時間為5月24日到5月31日，共有 17 筆個人具名奉獻、1 筆教會機構奉獻及個人匿名奉獻款，全數款項皆來自各方信徒、公民朋友及教會團體，與任何政黨組織完全無關，截至21日已補助 26 位學生。

最後，台南大專強調，台灣基督長老教會有相當嚴謹的財務規範，敝中心財務帳冊均接受本宗中會組織嚴密審核。如有心人士持續散布不實言論，敝中心將依法追究，絕不寬待。

▼國民黨議員詹江村截圖台南大專補助青鳥貼文。（圖／翻攝自Facebook／詹江村）

▲▼國民黨議員詹江村截圖台南大專補助青鳥貼文。（圖／翻攝自Facebook／詹江村）

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