全國獨一岸邊創作！花蓮漂流木創作賽現場投票　前3名作品出爐

▲▼第一名獲獎作品與創作者。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

眾所矚目的「海是愛花蓮-漂流木創作賽」，歷經熱烈收件，共有藝術創作者共69件報名，最終遴選出以下兩組入選藝術家，共計41位。縣長徐榛蔚22日前往頒獎，經民眾投票決選後，前三名分別為林易泰、東億文創工作室（林麗棻）、豆子木作（吳國聯），歡迎鄉親踴躍前往欣賞。

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第二名獲獎作品與創作者。

徐榛蔚表示，永續是花蓮的日常，當颱風過後，海岸充斥著漂流木，花蓮縣政府規劃讓民眾發揮創意，將不起眼的木頭轉化成為藝術品，以人文藝術的角度去重新詮釋大自然餽贈的素材，帶給民眾心靈上的慰藉，讓民眾得以認識災難中深層的生活意義、欣賞它的美學內涵，而這也是花蓮長期推動「環境永續」的核心目標。

▲第三名獲獎作品。

《漂流木座椅創作賽》共32組入選者，於12月18日至12月22日為期五天於南北濱海岸邊限時現地創作，承辦單位花蓮縣文化局先前於北濱現場發放1,000張限量投票卷，邀請關心漂流木創作活動的鄉親於北濱領取投票卷後現場投票，支持自己喜愛的藝術創作者(參賽組別)，統計得票數產出第一名獲頒新台幣8萬元整、第二名獲頒新台幣5萬元整、第三名獲頒新台幣3萬元整獎金。

▲縣長徐榛蔚（左一）歡迎民眾踴躍前往欣賞。

創作現場也有創意市集及音樂演出，另外專業藝術大型創作組入選者也同步於即日起至12月29日期間於太平洋公園內（南北濱）現場創作，在聖誕節前為花蓮留下美麗的作品。

入選者分別為《漂流木座椅創作賽》共32位：那魯灣手藝工坊 古拉斯（許新財）、蔡松良、西又比林、黃俊嘉、易秉佑、何連逸、了嘎．里外、极浪造藝工作室（徐紹倫）、我們在這裡文化藝術工作室（林介文）、東億文創工作室（林麗棻）、豆子木作（吳國聯）、僈慢木工坊(吳俊寬)、花蓮縣原住民文化創意產業發展協會（徐兆瑋）、潘英忠、巴豪嵐．吉嵐、蘇國志、林易泰、莊勝鐘、吳瑋茹、沈慕凡、大也土作工作室（陳水南）、萬紹偉、伊佑安查、大竹子走部落（胡袁熙淳）、吳耀龍、楊采諭、陳禹同、者播、張宇德、王雅彣、趙俊堡、斜槓生活文化有限公司（張震宇）；《專業藝術大型創作組》入選者共9位：何連逸、了嘎.里外、徐香蘭、王煜松、李欣潔、林軒毅、范磬宇（古亞）、撒部.噶照、陳淑燕。