微型電動二輪車新制上路！最常違規前3名出爐　花警強力取締

▲花蓮警方配合微型電動二輪車新制上路，加強取締違規行為。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

微型電動二輪車自今年11月30日起全面正式納管掛牌上路，車主必須完成強制汽車責任險投保，並至公路監理機關辦理驗車及掛牌手續，才能合法上路，未領用牌照上路經查獲者，依道路交通管理處罰條例第71-1條規定車主可處新台幣1,200~3,600元罰鍰，若車輛已經型式審驗合格，將當場移置保管；若未經型式審驗合格，則將沒入。

花蓮縣警察局統計首週（自11月30日至12月6日止）取締微型電動二輪車違規件數計88件，主要項目為：

(一) 乘坐人數超過規定計45件。

(二) 未依規定領用牌照計16件。

(三) 未依規定戴安全帽計6件。

微電車領牌2年緩衝期已結束，花蓮縣警察局與監理單位將持續辦理聯合稽查，針對微電車未懸掛牌照、未戴安全帽、駕駛未滿14歲等違規行為進行查處取締。警察局也將加強交通安全宣導，透過學校講座、社區活動及媒體報導，向民眾傳遞使用微電車應懸掛合法牌照後再上路，共同確保用路安全，尚未完成領牌，不得行駛於道路，請民眾儘速完成領牌作業，以免違規受罰。

花蓮縣警察局再次呼籲，騎乘微型電動二輪車須年滿14歲、戴合格安全帽、不可載人、超速、酒駕、毒駕，也不得擅自增、減、變更電子控制裝置或原有規格；將持續針對微型電動二輪車各項違規行為執法，以維護車輛行車安全，請尚未掛牌之車輛儘速前往監理機關申請。