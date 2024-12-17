投錯票遭罰5萬元！　黃珊珊坦言「確實有疏忽」：接受所有懲處

▲民眾黨立委黃珊珊。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

對於今（17日）針對考試院人事案的記名同意權投票時，立委黃珊珊投錯票，民眾黨團依《台灣民眾黨立法院黨團組織規程》第二十四條之規定，一致決議予以罰款新台幣5萬元，並自113年12月21日起暫停出席黨團會議二個月。對此，黃珊珊表示，對於黨團最後的決定她都予以尊重、也接受，因為這的確是早上投票的時候一時疏忽，這個部分會欣然接受。

民眾黨團一早召開記者會，會中總召黃國昌宣布，民眾黨團將針對考委被提名人柯麗鈴，以及伊萬．納威投下不同意票。未料，在投票過程中，民眾黨立委黃珊珊投錯票，把柯麗鈴欄位的「同意」及「不同意」均蓋下去。

黃珊珊事後致歉並表示，早上投票蓋章因為先針對柯麗鈴、伊萬．納威蓋下不同意，但蓋其他同意票時，不小心又蓋到柯那一欄。現場她即向立法院長韓國瑜反映，請求補救，但依規定無法抽換選票，因此仍依規投入票匭。

民眾黨團指出，惟為貫徹台灣民眾黨立法院黨團之紀律，並回應外界之疑慮，在黃珊珊結束說明離場後，其餘7位黨團成員依《台灣民眾黨立法院黨團組織規程》第二十四條之規定，一致決議予以罰款新台幣5萬元，並自113年12月21日起暫停出席黨團會議二個月。

對於這樣的懲處，黃珊珊回應，對於黨團最後的決定她都予以尊重、也接受，因為這的確是早上投票的時候一時疏忽，這個部分會欣然接受。

