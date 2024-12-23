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大陸 大陸焦點 特派現場

罕見雌雄同體！她擁「2套生殖系統」先嫁尪生1子　又娶妻得1娃

「雌雄同體」這個詞曾經只是戲謔話題，但在大陸重慶市的劉星身上，這一奇特的現象卻得到了意外驗證。（圖／翻攝自微博）

▲「她」意外驗證「雌雄同體」的都市傳說。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

「雌雄同體」這個詞曾經只是戲謔話題，但在大陸重慶市的劉星身上，這一奇特的現象卻得到了意外驗證。過去劉星是典型的女兒身，生活在常規的家庭框架中。然而命運的軌跡發生戲劇性改變，她不僅經歷了身體上突如其來的性別轉變，還意外地擁有了2個孩子，一個叫她「媽媽」，另一個則喊她「爸爸」。

綜合陸媒報導，劉星出生於1965年，小時候就展現出與常規女孩不同的性格和氣質，她喜歡剪短髮、穿中性服裝，性格上也更偏向男孩。上學時，她常常被誤認為是男生，連進入女廁所都時常遭遇誤會，但這些「小插曲」並未引起太多關注，大家也只是當作閒談，沒人真正懷疑她的性別。

18歲時，劉星嫁給了隔壁村的唐偉，盡管村裡人對她的「假小子」形象議論紛紛，但唐偉並不在意，他珍惜劉星的踏實與勤快，認為她是個好妻子，2人很快迎來第一個孩子。就在生活步入正軌時，劉星的身體開始發生令人難以理解的變化，她開始出現過多的雄性激素，鬍鬚悄然生長，乳房逐漸回縮，甚至長出男性的生殖器官。

這一切讓劉星深感恐慌，礙於當時經濟拮据，沒有足夠條件去看病，直到症狀愈加明顯，她的心理負擔也愈加沉重。最終，巨大的心理壓力使夫妻關係出現裂痕，劉星提出了離婚，並搬離故鄉，開始嘗試以男性的身份生活。隨著身體轉變，她的外表逐漸變得更男性化，甚至走在街上都沒人能認出她曾是女性。

劉星的故事並未就此結束，她在新工作中遇到了周莉，對方深深愛上了她。劉星對於過去的經歷感到羞愧，曾多次抗拒與周莉接觸，但周莉的堅持和真誠讓她最終打開心扉。面對不斷出現的身份困擾，劉星和周莉決定一起走下去，但2人面臨的最大難題是，劉星的戶籍上依然是女性。為了合法結婚，劉星與前夫唐偉協商，最終通過特殊的方式解決了這一問題。

在一切準備就緒後，周莉生下了一個兒子，劉星的家庭也迎來了新的一員。此時，劉星已經是名副其實的父母雙重身份，她既是大兒子的媽媽，又是小兒子的爸爸，過上了獨特的家庭生活。但外界目光始終充滿了異樣和偏見，劉星多次感到壓力，甚至一度產生過輕生念頭，但每當她想到周莉和孩子，便找回了繼續活下去的力量。

雖然劉星曾考慮過通過手術來永久解決性別問題，但高昂的費用讓這個夢想變得遙不可及。儘管生活依舊艱難，劉星與周莉堅持在一起，兩個孩子也不在乎外界的議論，始終把劉星當作他們的母親和父親。

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