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會員制大賣場限時特惠日期確定了！百位醫生推薦的超高CP行動力保健品　現折260必須囤

▲▼美式賣場,Move Free益節,益節葡萄糖胺六合一精華飲。（圖／資料照）

▲「Move Free益節」於會員制大賣場推出年度最優惠。（圖／網友提供，下同）

生活中心／綜合報導

#百位醫生首選+的頂級行動力保健配方，今年最殺優惠終於來了
連續5年銷售No.1的行動力領導品牌*「Move Free益節」，於會員制大賣場推出年度最優惠，主打於大賣場獨家販售的旗艦配方「葡萄糖胺六合一精華飲」剛上架時很快賣到缺貨，這次優惠限時14天折260元，讓鐵粉再度湧入賣場搶購。就連原本在觀望的消費者，也把握這次機會下手，紛紛表示「不囤貨對不起自己！」

#6效精華飲，輕鬆吞服、好吸收
「Move Free益節」專為台灣市場打造6效成分精華飲，採用專利乳化技術液態劑型，解決了長期困擾台灣消費者的吞嚥問題，能輕鬆吞服且有助吸收，一上市就深受消費者青睞。一包包獨立包裝輕巧好攜帶，無論送禮或日常自用都非常合適。獲得百位專科醫生推薦，強調「輕鬆飲用、方便吸收」的特色，適合各年齡層的人服用，輕鬆維持靈活行動力、為生活加分。

▲▼美式賣場,Move Free益節,益節葡萄糖胺六合一精華飲。（圖／資料照）

▲「益節葡萄糖胺六合一精華飲」的最大亮點在於它的科研6效配方。

#科研配方6效**珍貴成分，全方位加值行動力
「益節葡萄糖胺六合一精華飲」的最大亮點在於它的科研6效配方。每包富含1500mg葡萄糖胺，搭配軟骨素800mg、玻尿酸鈉、珍貴的鱸魚胜肽精華和綠茶植萃精華，6效成分協同幫助全面守護關鍵部位健康。一包補充6大珍貴成份，CP值超高，民眾再也不用每天吃瓶瓶罐罐了！

▲▼美式賣場,Move Free益節,益節葡萄糖胺六合一精華飲。（圖／資料照）

▲不少人喝了「益節葡萄糖胺六合一精華飲」後紛紛表示「真的很有感」。

#名人力推！藝人、網紅親身體驗「喝了很有感」
行動力保養的熱潮正在網路掀起風潮，許多人在社群媒體分享40歲後的身體變化，感嘆維持健康靈活度真的很重要，因此及早保養成為共識。不少人喝了「益節葡萄糖胺六合一精華飲」後紛紛表示「真的很有感」，擁有健康行動力後更安排了登山計劃，像是挑戰合歡山這樣的目標。Move Free益節憑藉隨身包裝、即開即飲的便利性，成為戶外活動和日常生活的必備好物。

#不只是年長者的專利，上班族和健身族也需要
行動力保養不僅僅是年長者的課題。近期也有很多健身族群或久坐上班族反應，容易感到關鍵部位需要好好保養與舒展，這些警訊千萬別輕忽，及早保養很重要！想要擁有靈活自如的生活，現在就開始補充Move Free益節葡萄糖胺精華飲！

▲▼美式賣場,Move Free益節,益節葡萄糖胺六合一精華飲。（圖／資料照）

▲11月11日至24日，會員制大賣場獨家優惠現折260元。

#11/24前，會員制大賣場獨家優惠折260元！
11月11日至24日，會員制大賣場獨家優惠現折260元。這波優惠是年度最殺折扣，不少消費者已經摩拳擦掌準備囤貨，「超適合囤貨」「先買來過年送禮」的呼聲在網路上不斷發酵。趁這次優惠，讓Move Free益節成為你每日行動力的最佳後盾，維持靈活生活！


**產品中葡萄糖胺鹽酸鹽、玻尿酸鈉(透明質酸鈉)來自於流行鏈球菌發酵物、軟骨素、高鈣、鱸魚胜肽精華、綠茶萃取精華6效成分
*依照 Kantar 凱度消費者指數市調報告，Move Free在2017年9月11日至2022年9月11日期間，為膠囊錠劑保健食品類型中，行動力品牌市佔率（銷售金額佔比）第一名
+100位專科醫生推薦調查自2024年5月-2024年6月，由第三方公司問卷執行100位醫生推薦Move Free益節產品之結果


 

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關鍵字：

美式賣場Move Free益節益節葡萄糖胺六合一精華飲

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