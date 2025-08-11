傳好市多9月對外公布台中第三家門市　台北總部回應了

▲台中好市多第三家到底落腳何處，眾人都相當期待，現又有市議員提案進駐台中港務，再掀熱議。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台中市議員陳廷秀今天表示，上周邀集台中市經發局、台中港務分公司、Costco好市多台灣土地開發部等，三方高層代表開會，討論好市多台中第3家店插旗在台中港區的可能性，好市多將派建築師到台中港區勘查，最快9月飛到美國Costco總部會報後，預料將有「好消息」正式宣布。對此，好市多台北官方也作出一貫回應，在店址開發與選址過程中，全力配合政府各相關機關，依法辦理各項程序。

先前《ETtoday新聞雲》就獨家掌握消息，由於台中北屯店以及南屯店業績亮眼，美國總部急欲在台中開設第三家分店，先前美國高層就已經親自飛抵台中看地，但地點並非侷限於海線，還包括烏日、龍井、大雅、沙鹿等地區都有可能，原本也計畫在水湳經貿園區找地，無奈價格實在太高，只能作罷。

對於市議員陳廷秀提出的新選址台中港區，好市多指出，「展店計畫一直是我們的目標，我們持續尋找並評估合適的地點，以提供會員更優質的服務與消費環境為宗旨。在店址開發與選址過程中，我們全力配合政府各相關機關，依法辦理各項程序。若好市多有任何服務上的調整，將會在第一時間通知會員及媒體朋友。」