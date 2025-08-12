　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

好市多開賣寵物保險！每日保費20元起　醫療走失協尋都給付

▲▼好市多台南店。（圖／記者林東良翻攝）

▲好市多首度開賣寵物保險。（資料照／記者林東良翻攝）

生活中心／綜合報導

毛小孩是現今許多家庭中最親密的夥伴，好市多宣布開賣寵物保險方案，保障內容涵蓋門診、住院、手術，並包含走失協尋、喪葬、寄宿補助等，黑鑽會員每日保費20元起。

好市多表示，攜手富邦產險合作推出黑鑽會員專屬服務的寵物保險方案，理賠無自負額、醫療總額最高可達16.9萬元，以及最高200萬元的寵物侵權責任，每日保費僅20元起，大幅減輕飼主面對毛小孩突發醫療支出的負擔。

黑鑽會員亦可選擇10%自負額的彈性方案；此外，針對一般會員也提供一款方案，保障內容同樣涵蓋門診、住院、手術，並包含走失協尋、喪葬、寄宿補助，協助會員守護毛小孩。

▲▼好市多賣寵物保險。（圖／業者提供）

▲好市多首度開賣寵物保險。（圖／業者提供）

除了提供毛小孩完整保障，飼主可透過網路投保寵物險及申請理賠，不需為寵物進行額外體檢，僅需填寫飼主的身分證字號及生日，富邦產險系統即可連動行政院農業部登記的寵物晶片號碼，帶出寵物相關資料，節省飼主輸入資料時間。

理賠方面，於指定獸醫院診療後，無需額外向獸醫院索取相關醫療單據，亦大幅加速理賠申請時效。

好市多指出，即日起至10月底，會員至專屬網頁完成網路投保「寵物險」，免登錄即可獲得「飛利浦寵物抗敏空氣清淨機、百嬌客Glacier 寵物輕量推車、百嬌客 Skylight 寵物後背包」等多項好禮抽獎資格。

▲▼愛買優惠。（圖／業者提供）

▲愛買因應颱風提高備貨以及推出優惠。（圖／業者提供）

隨著颱風楊柳逼近，愛買量販店則宣布拉高商品庫存，從生鮮、冷凍品一口氣備貨到平日的3倍。其中，愛買APP會員購買泡麵/麵條/米粉/冬粉全系列商品，單筆滿399元還送40元電子現金折價券。

另外，至8月19日之前，優惠包括泰國玉米筍29元、有機鴻喜菇150克任四包99元單包25元、青花菜任2顆85元、有機金針菇13元等；至9月9日之前，還有台灣珍豬冷藏梅花肉塊100克39元、冷凍挪威鯖魚片任三片169元單片只要57元、晶鈺手工水餃買一送一等。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 6584 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
模仿黎明走紅！楊尚斌凌晨「家人陪伴下離世」　享年43歲
LIVE／剛表態參選新北市長　黃國昌率議會民眾黨團拜會蔣萬安
新竹狗園10多隻狗「餓成白骨」慘死　照顧費還收1隻5萬
楊柳侵襲率2地飆99%　雙北等4縣市「不到10%」
楊柳往南偏　侵襲率飆97%！「粉專曝1好消息」：祈禱台南平安
疊加關稅爭議　卓榮泰自我檢討：沒有一而再再而三說明讓大家誤會
高雄恐「雨下到紫爆」　陳其邁：山區致災風險高將進行撤離

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

漢堡王「買大送小」加碼券限時2周開跑　雞塊狂殺7元有找

好市多開賣寵物保險！每日保費20元起　醫療走失協尋都給付

速食店推平日限定優惠　比薩只要199元、雞腿堡下殺63折

7-11超商首間「娃寶店」！30台夾娃娃機　正版肖像、思樂冰都能夾

超商提神優惠！7-11冰咖啡買1送1　全家周一限定兩杯55折起

麥當勞APP最新「10大優惠券」　中薯、楊枝甘露冰炫風買1送1

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【霸道兒子緊摟媽不放】心秒融化根本離不開XD

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【海上三寶？】中國海警船追菲巡邏艇！下秒與自家軍艦相撞超糗

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

漢堡王「買大送小」加碼券限時2周開跑　雞塊狂殺7元有找

好市多開賣寵物保險！每日保費20元起　醫療走失協尋都給付

速食店推平日限定優惠　比薩只要199元、雞腿堡下殺63折

7-11超商首間「娃寶店」！30台夾娃娃機　正版肖像、思樂冰都能夾

超商提神優惠！7-11冰咖啡買1送1　全家周一限定兩杯55折起

麥當勞APP最新「10大優惠券」　中薯、楊枝甘露冰炫風買1送1

333旅上兵沉迷線上博弈！營區內也玩　遭判3月+307萬獲利沒入

農曆年假9天「日本機票2萬↑」　過來人教1招：來回1萬3搞定

食道癌第四期！數月神逆轉「癌細胞全消失」　腫瘤科醫：剩一道疤

教師打到學生跪地求饒、涉性平！　學校想解聘卻遭南投縣府4度退回

米其林必比登推介名單出爐　新北、新竹縣市首納評選

河海音樂季最終站在三重！爽逛近百攤、萬花筒「巨型天幕」免費拍

【東森傳愛助更生】生命影響生命！阿凱助更生人迎接全新人生

蔡司NSLY視界人格測驗登場！一起渲染視界抽沖繩來回機票、Switch等大獎

模仿黎明走紅！楊尚斌凌晨「家人陪伴下離世」　享年43歲

白喊大陸地區非外國　她嗆：難道是我國？黃國昌可到北京人大咆哮？

【逆向驚魂】保時捷北宜彎道超車！業務挨罵反嗆：有撞到？

消費熱門新聞

超商周一優惠！7-11冰咖啡買1送1　全家兩杯55折起

7-11特大杯濃美式「20杯777元」

拿坡里推全新2口味披薩限時買1送1

德國雙人首發路跑送高CP物資包

親子KOL與小兒科醫師大推這款蒸氣濕拖無線吸塵器

超商首間「娃寶店」開幕！30台夾娃機集結

九族「清涼嘉年華」狂歡到8月底

速食店最新平日限定優惠

麥當勞APP本周10大優惠券出爐

2025人氣IP吉伊卡哇

好市多開賣寵物保險！每日保費20元起　醫療走失協尋都給付

過敏家庭必看！比塵蟎更難察覺的空氣殺手「隱形甲醛」靠空氣清淨機徹底分解

全台甜點控注意！ミニ耘菓最新力作鐵盒蛋糕登場

防曬不能只防紫外線　雅漾極速防曬超清爽抗藍光

更多熱門

相關新聞

傳9月對外公布台中第三家門市　好市多總部回應了

傳9月對外公布台中第三家門市　好市多總部回應了

台中市議員陳廷秀今天表示，上周邀集台中市經發局、台中港務分公司、Costco好市多台灣土地開發部等，三方高層代表開會，討論好市多台中第3家店插旗在台中港區的可能性，好市多將派建築師到台中港區勘查，最快9月飛到美國Costco總部會報後，預料將有「好消息」正式宣布。對此，好市多台北官方也作出一貫回應，在店址開發與選址過程中，全力配合政府各相關機關，依法辦理各項程序。

台中第三家好市多傳落腳港區　官方9月飛美會報　

台中第三家好市多傳落腳港區　官方9月飛美會報　

好市多前母女慘摔　醫院今判女童腦死

好市多前母女慘摔　醫院今判女童腦死

內湖好市多旁嚴重車禍！母、女童搶救中

內湖好市多旁嚴重車禍！母、女童搶救中

「蠟筆小新、超人力霸王」　量販IP聯名零食組開賣

「蠟筆小新、超人力霸王」　量販IP聯名零食組開賣

關鍵字：

好市多寵物保險毛孩愛買

讀者迴響

熱門新聞

南韓官員轟台灣「外交失禮」登韓媒：留下傲慢印象

明颱風假關鍵！　陸警預估區域曝

掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：講再多都多餘　

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

南投「小鋼砲」曾琮愷病逝！享年45歲

楊柳很聰明！　「走了一條可以活下去的路」

即／川普宣布華盛頓特區進入「緊急狀態」

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

快訊／楊柳05：30發海警　估午後發陸警

明全台風雨最劇　楊柳登陸前「強度達巔峰」

林岱樺涉貪！　鐵證曝光

楊柳快閃台灣　發生1情況對南部殺傷力更強

7歲愛女解剖舌頭不見　真相曝光

家寧半年沒收入「宣布新身分」

快訊／楊柳還會增強！　最新動向曝

更多

最夯影音

更多

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面