好市多開賣寵物保險！每日保費20元起　醫療走失協尋都給付

▲好市多首度開賣寵物保險。（資料照／記者林東良翻攝）

生活中心／綜合報導

毛小孩是現今許多家庭中最親密的夥伴，好市多宣布開賣寵物保險方案，保障內容涵蓋門診、住院、手術，並包含走失協尋、喪葬、寄宿補助等，黑鑽會員每日保費20元起。

好市多表示，攜手富邦產險合作推出黑鑽會員專屬服務的寵物保險方案，理賠無自負額、醫療總額最高可達16.9萬元，以及最高200萬元的寵物侵權責任，每日保費僅20元起，大幅減輕飼主面對毛小孩突發醫療支出的負擔。

黑鑽會員亦可選擇10%自負額的彈性方案；此外，針對一般會員也提供一款方案，保障內容同樣涵蓋門診、住院、手術，並包含走失協尋、喪葬、寄宿補助，協助會員守護毛小孩。

▲好市多首度開賣寵物保險。（圖／業者提供）

除了提供毛小孩完整保障，飼主可透過網路投保寵物險及申請理賠，不需為寵物進行額外體檢，僅需填寫飼主的身分證字號及生日，富邦產險系統即可連動行政院農業部登記的寵物晶片號碼，帶出寵物相關資料，節省飼主輸入資料時間。

理賠方面，於指定獸醫院診療後，無需額外向獸醫院索取相關醫療單據，亦大幅加速理賠申請時效。

好市多指出，即日起至10月底，會員至專屬網頁完成網路投保「寵物險」，免登錄即可獲得「飛利浦寵物抗敏空氣清淨機、百嬌客Glacier 寵物輕量推車、百嬌客 Skylight 寵物後背包」等多項好禮抽獎資格。

▲愛買因應颱風提高備貨以及推出優惠。（圖／業者提供）

隨著颱風楊柳逼近，愛買量販店則宣布拉高商品庫存，從生鮮、冷凍品一口氣備貨到平日的3倍。其中，愛買APP會員購買泡麵/麵條/米粉/冬粉全系列商品，單筆滿399元還送40元電子現金折價券。

另外，至8月19日之前，優惠包括泰國玉米筍29元、有機鴻喜菇150克任四包99元單包25元、青花菜任2顆85元、有機金針菇13元等；至9月9日之前，還有台灣珍豬冷藏梅花肉塊100克39元、冷凍挪威鯖魚片任三片169元單片只要57元、晶鈺手工水餃買一送一等。

