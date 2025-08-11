台中第三家好市多傳落腳港區！官方將派建築師勘查　9月飛美會報

▲台中市議員陳廷秀上週邀集包含經發局、台中港務分公司、Costco好市多台灣土地開發部等開會，進行好市多台中第3家店插旗在台中港區的可行性簡報及交流。（圖／市議員陳廷秀提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市第三家好市多傳言將落腳海線，但官方遲未公布地點。台中市無黨籍議員陳廷秀今（11）日正式向媒體表示，上週邀集包含台中市府經發局、台中港務分公司、Costco好市多台灣土地開發部等，三方高層代表一起在中市府內開會討論，進行好市多台中第3家店插旗在台中港區的可行性簡報及交流。陳廷秀指出，會談氣氛極融洽，好市多將派建築師到台中港區勘查，最快9月飛到美國Costco總部會報後，預料將有「好消息」正式宣布。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳廷秀表示，台中港區加上海線沿線包括苗栗、彰化，甚至加工出口區、工業區等人口破百萬人，符合好市多需求。（圖／市議員陳廷秀提供）



陳廷秀表示，會中台中港務分公司提供梧棲與清水區交界的港務專區3塊土地供好市多參考，也希望好市多台中第3間分店留在台中港港埠專區內。陳廷秀指出，台中港港埠專區鄰近國道1號、3號以及4號，還有台61線西濱快速道路，不僅靠近梧棲、龍井、沙鹿等人口，包括苗栗、通霄以及彰化線西、鹿港等總計超過80萬人口，加上專區內還有加工出口區、工業區等總計破百萬人。

▲陳廷秀也透露，Costco亞太區總監最快今年9月將率領團隊前往美國總公司，會報新設店整體評估報告。（圖／市議員陳廷秀提供）



陳廷秀進一步說明，當天商議過程，好市多代表也以台中現有2家店當時落點評估為例，接著提出第3店設點要求評估細節，如招商進駐程序、租金計算、租約期限、整體土地動線規畫，另包含出路口設計、加油站設立、周邊發展整體性考量等，須待建築師進一步現場會勘規畫，整體細節再談妥。

陳廷秀也透露，Costco亞太區總監最快今年9月將率領團隊前往美國總公司，會報新設店整體評估報告，再經Costco總公司整體謹慎評估包含，當地出入人口量、人平均所得等，全案正由市府與他積極努力爭取中，同意後才會統一正式宣佈。