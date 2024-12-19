少女「校外教學」激戰2男同學！遭第3人偷拍性愛片　強逼肉贖

▲英國一名少女參加學校旅行時，先後與3名男學生發生性行為。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

英國諾丁漢一所學校的校長2017年組織了一場瑞士滑雪校外教學，過程中一名女學生卻先後與另外2名男同學發生性關係，然而另一名男學生卻錄影偷拍下性愛過程，並以此強迫對方與他性交得逞。該名校長因此被教師資格審查委員會懲戒，遭無限期停職。

根據《太陽報》報導，英國諾丁漢的52歲女校長賈斯汀·德魯里（Justine Drury）2017年帶領來自CP Riverside學校的12名13到18歲學生前往瑞士滑雪旅行。沒想到這趟旅程卻爆發出一連串脫序事件，而她最終則因為未能妥善處理以及阻止相關行為遭到懲罰。

其中一名女學生在旅行期間先後與2名男同學發生性關係，而整個過程卻被另外一名男同學偷拍錄影，對方隨後威脅女學生也與他發生性行為，否則就要公開性愛影片。

德魯里在接受調查時坦承，女學生第一天喝醉最後曾經向她透露，自己與一名男孩發生性關係。另外有一名目擊者指出，在女學生與第2名男同學發生關係當天，她曾經聽見兩人的談話內容。該名目擊者還表示，隔日晚上發現女學生睡在其中一名男學生的床上。

女學生隨後向目擊者坦承，她一共和3名男學生發生性關係。甚至還爆料，有另一名女同學以30英鎊（約新台幣1237元）的代價，向另一名男學生賣淫。

審查委員會認為，德魯里明知學生發生了「可能非自願的性行為」，但是仍然未能進一步阻止，甚至導致後續的性交行為。德魯里得知事件後，並未沒收學生手機，也未深入調查。

此外，在同一趟旅程中還發生了其他嚴重違規行為，有一名學生被發現在房間內藏有3把刀子，還有其他學生在當地的商店行竊，甚至有學生闖入飯店廚房偷酒。

德魯里最終被認定有罪，作為帶隊老師，未誠實揭露旅途中的嚴重事件，也沒有進行管理，未能保護學生，因此被判無限期停職。

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