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超諷刺！投資虛擬幣詐200萬被逮　車手怕被坑...隨身帶點鈔機

▲▼ 水上分局在太保市查獲尹姓犯嫌從事虛擬貨幣交易詐欺案 。（圖／水上分局提供）

▲▼ 水上分局在太保市查獲尹姓犯嫌從事虛擬貨幣交易詐欺案，嫌犯還隨身攜帶點鈔機。（圖／水上分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義水上分局太保分駐所警員日前在太保市查獲虛擬貨幣交易詐欺案，除當場查扣新臺幣61萬2377元等相關證物，並將尹姓嫌犯逮捕到案，全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送嘉義地方檢察署偵辦。

▲▼ 水上分局在太保市查獲尹姓犯嫌從事虛擬貨幣交易詐欺案 。（圖／水上分局提供）

張姓被害人上網遭假投資詐騙，10月8日起，期間陸續分別依對方指示至指定之地點面交所要求之詐騙款項，並以假冒虛擬貨幣幣商之方式收取詐款，總計面交6次，受騙金額合計新臺幣209萬元整，張發現詐騙後向警方報案，太保分駐所所長許華宗得知張男還與車手約定面交「投資」款項，立即指派員警於當天到面交地點部署埋伏，車手依約到場並隨身攜帶點鈔機，員警立刻上前予以逮捕，並查扣詐騙贓款新臺幣61萬2377元。

離譜的是，車手怕金額不對被騙，交款時竟隨手攜帶點鈔機，警方怒斥實在太囂張。

▲▼ 水上分局在太保市查獲尹姓犯嫌從事虛擬貨幣交易詐欺案 。（圖／水上分局提供）

水上分局分局長曾冠螢呼籲洗錢防制法第6條業於11月30日修正公布施行，從事虛擬資產服務人員應向中央目的事業主管機關完成洗錢防制登記始得為之，違反者將依洗錢防制法第6條第4項處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五百萬元以下罰金。

也呼籲民眾如遇到假投資群會聲稱，「保證獲利、穩賺不賠」，必定是詐騙；遇到加「LINE」進行投資必為詐騙，需尋求正規投資管道；「高報酬率」、「投資越多賺越多」、「不須努力銷售」、「操作模式簡單」、「強調無風險」即為假投資詐騙，如遇到詐騙相關問題可撥打165或110尋求警方協助。

 
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