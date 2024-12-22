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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市點將／老將、中生代、奇兵浮上檯面　綠循3能力找最強母雞

▲▼立委吳思瑤。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖、袁茵／台北報導

2026年縣市長選戰，六都是藍綠兵家必爭之地，其中首都台北由誰來挑戰力拼連任的蔣萬安，眾說紛紜，包含綠委吳思瑤、王世堅，行政院副院長鄭麗君等人都被點名，甚至外傳民進黨內將繼續2024年總統大選「民主大聯盟」策略，納入社民黨議員苗博雅做二階段初選，但要挑戰藍營政治明星蔣萬安，吳思瑤形象是雙面刃、王世堅遲遲未鬆口、苗博雅也有黨籍問題代解，由誰接下艱鉅任務，恐怕還需要一番論戰。

台北市議員林延鳳提及，觀察2022年的得票率，蔣萬安在「三腳督」情況下也沒拓展出新票源，僅是守住基本盤；民進黨內有很多優秀人才，接下來2026台北市長候選人部分，無論是民進黨自己提人，或日前媒體點名的民進黨籍立委王世堅、或與社民黨台北市議員苗博雅合作等，就交給黨中央來評估，但重要的是「這個人一定要提早正式啟動」且「能吸引中間選民支持」，才能夠跟蔣萬安抗衡。

林延鳳坦言，這樣的人可能不是很好找，畢竟此人選要有全國知名度、跟民進黨理念相同，才會有合作空間，加上民眾黨將隨黨主席柯文哲的京華城案，影響力逐漸減少，原本支持民眾黨的年輕選票或中間選民會偏向哪些候選人，又或是不投票，將成為很大的不確定因素，因此不管是黨內推人或與他人合作都不是壞事。

面對力拼連任的蔣萬安，民進黨台北市議員許淑華認為，蔣萬安上任2年的政績「了無新意」，主要就是在社群平台Facebook、IG、Youtube等發「網帥照」，然後蹭蹭台北大巨蛋、唱首《告白氣球》等，裝可愛當「網紅市長」。在市政上就是個「Baby市長」，局處幫忙擦脂抹粉，京華城案找台北市副市長李四川處理，幼兒園案則找副市長林奕華擋，「這個叫有擔當的市長嗎？」

許淑華表示，如果民進黨要推出合適的台北市長候選人，第一個是「要跟蔣萬安有反差」，也就是「有魄力且有擔當的人」，不一定要長得帥，可是要讓人感受到「有肩膀」、「可以扛下責任」、「處理事情的第一時間態度明確」。

原本黨內看好新系立委吳思瑤，長年耕耘教育、文化及性別議題，形象溫文儒雅，也在社群上有一群堅定的年輕支持者。但吳接任黨團幹事長後始終站在朝野攻防第一線，更在黨團總召柯建銘病重開刀時期，一肩扛起國會戰場，節奏快速的政黨攻防讓她負傷累累、形象大傷。

有黨內人士坦言，這一年真的辛苦也委屈吳思瑤，她敢言善辯、為黨征戰的能力跟付出，支持者都看在眼裡，「若在綠營優勢縣市參選，一定會勝選、而且是碾壓式的大勝。」但她放在藍營優勢縣市，目前的形象不僅沒有優勢，更可能是一把雙面刃。

綠委王世堅則是被點名的另一戰將，王世堅敢言政治形象深植人心、心直口快更堅持當黨內烏鴉，時常在綠營周三中常會中，當面向賴清德表達不滿。而王明明標榜「最大柯黑」卻因直爽性格，也能吸引民眾黨支持者相挺。

雖黨內對王世堅行事風格偶有耳語，但能吸引跨黨派支持的王世堅背後還有英系奧援，被視為挑戰蔣萬安的一把利器，近期更有民調顯示，他與蔣萬安差距僅不到十個百分點，但王世堅面對選戰議題，到目前仍堅持不鬆口。

至於苗博雅也被點名，打奇兵戰術或以「柯文哲模式」奇襲艱困選區。苗雖在立委選戰中不敵對手羅智強，但知性且能說善道，在議會質詢時，也時常讓前後任市長柯文哲、蔣萬安啞口無言，也是少數經營podcast、youtube直播及臉書社群相當成功的政治人物，更有相當一票年輕支持者力挺。

民進黨內把苗視為可以挑戰蔣萬安的奇兵，更不排除循「柯文哲模式」列入二階段初選，對於選戰議題，苗博雅本人則表示，此刻被點名的人，就是要被當箭靶攻擊，若自己要當此角色也沒關係，「不論是掩護隊友進攻，或自己成為打下關鍵分數的人，最重要就是台灣隊要贏」。

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